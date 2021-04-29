Дорога до могилы, детские летние лагеря и свердловский гимнаст: главное в номере «ОГ» за 29 апреля

Доброе утро!

Сегодня исполняется 335 лет со дня рождения основателя уральской столицы и ещё нескольких российских городов, видного государственного деятеля Василия Татищева. Славу себе он снискал ещё при жизни, но после смерти в 1750 году о нём надолго позабыли. Но если могилу Василия Никитича с того времени привели в порядок, то дорога к ней выглядит так, будто на дворе до сих пор XVIII столетие. Почему – читайте в новом номере.

В свежем номере «Областной газеты» можно также узнать всё о летней оздоровительной кампании в 2021 году. 30 апреля в Екатеринбурге начинается запись в загородные летние лагеря. Рассказываем, как будет проходить отдых школьников, сколько стоят путёвки в этом году и как получить компенсацию части их стоимости.

В Базеле (Швейцария) завершился чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Сборная России одержала уверенную победу в общем зачёте, завоевав 13 медалей. Свой вклад в победу внёс и свердловский гимнаст Давид Белявский: он стал чемпионом Европы в упражнениях на перекладине, а также занял второе место в многоборье и в упражнениях на брусьях. Давид поделился своими впечатлениями от прошедшего турнира с "Областной газетой".