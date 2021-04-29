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29 апреля 2021, 09:01

В Екатеринбурге перед Днём Победы провели профилактику двух Вечных огней

Вечный огонь

Специалисты прочистили элементы чаши, покрасили внешнюю обрешётку и возложили цветы к мемориалу. Фото: АО «Екатеринбурггаз»

В Екатеринбурге газовики провели техобслуживание двух Вечных огней. Мемориалы на площади Коммунаров и Широкореченском военно-мемориальном комплексе готовы к 9 Мая.

Из чаши Вечного огня на площади Коммунаров был убран мусор. Как отметили в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз», благодаря защитной установке, туда стало попадать значительно меньше стекла, пластика и других посторонних предметов. Специалисты также покрасили внешнюю обрешётку и возложили цветы к мемориалу. Аналогичные работы были проведены на Широкореченском мемориале.

Фото: АО «Екатеринбурггаз»

«Наша задача во время каждого техобслуживания  – качественно очистить мемориал от мусора и грязи, чтобы огонь не погас. А накануне майских праздников ещё и освежить внешний вид Вечного огня, ведь каждый год сюда приходят сотни людей возложить цветы», – рассказал мастер Производственного управления №2 АО «Екатеринбурггаз» Николай Кирьянов. Он призвал граждан помнить, что Вечный огонь – это не мусорная урна, а мемориал памяти.

Для сведения:

Вечный огонь на площади Коммунаров был зажжён в июле 1959 года на месте захоронения погибших в Гражданской войне. В 2007 году на мемориал была завезена земля с мест сражений Великой Отечественной войны.

На Широкореченском мемориале Вечный огонь был зажжён в 2015 году после реставрации комплекса.

Областная газета Свердловской области

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