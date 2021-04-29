В Екатеринбурге перед Днём Победы провели профилактику двух Вечных огней

Специалисты прочистили элементы чаши, покрасили внешнюю обрешётку и возложили цветы к мемориалу. Фото: АО «Екатеринбурггаз»

В Екатеринбурге газовики провели техобслуживание двух Вечных огней. Мемориалы на площади Коммунаров и Широкореченском военно-мемориальном комплексе готовы к 9 Мая.

Из чаши Вечного огня на площади Коммунаров был убран мусор. Как отметили в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз», благодаря защитной установке, туда стало попадать значительно меньше стекла, пластика и других посторонних предметов. Специалисты также покрасили внешнюю обрешётку и возложили цветы к мемориалу. Аналогичные работы были проведены на Широкореченском мемориале.

Фото: АО «Екатеринбурггаз»

«Наша задача во время каждого техобслуживания – качественно очистить мемориал от мусора и грязи, чтобы огонь не погас. А накануне майских праздников ещё и освежить внешний вид Вечного огня, ведь каждый год сюда приходят сотни людей возложить цветы», – рассказал мастер Производственного управления №2 АО «Екатеринбурггаз» Николай Кирьянов. Он призвал граждан помнить, что Вечный огонь – это не мусорная урна, а мемориал памяти.