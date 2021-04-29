В Свердловской области напишут "Диктант Победы"

Акцию проводят в третий раз. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области организовали более 450 площадок акции "Диктант Победы". Мероприятие впервые пройдёт и в маленьких городах.

"Диктант Победы" стартует сегодня в 16:00. Акцию проведут в школах, университетах и библиотеках. Главной площадкой в Екатеринбурге станет Дворец молодёжи (ул. Ленина, 1). Здесь диктант напишут депутаты, активисты молодёжного сообщества Среднего Урала, в том числе члены "Молодой Гвардии".

Международный исторический диктант посвящён событиям Великой Отечественной войны. Задания "Диктанта Победы" будут содержать вопросы о первом годе войны и юбилеях великих советских полководцев. Помимо традиционной сдачи на площадке, его можно написать и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Участие в нём принимает не только Россия, но и ещё 80 зарубежных государств, сообщают организаторы.

Как сказано на сайте мероприятия, акцию проводят для того, чтобы население не забывало о годах войны, а также о подвигах фронтовиков и тружеников тыла.

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