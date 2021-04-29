Где прежде всего проведут обработку от клещей в Екатеринбурге и области?

Тёплая и сухая погода уже позволила обработать в области более 46 гектаров парковых зон. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области начались акарицидные обработки парковых зон, кладбищ, а также других мест в черте населённых пунктов, где люди могут потенциально пострадать от укусов клещей. В этом году активность лесных кровососов, судя по данным, несколько ниже, чем в прошлом. Но это не повод, чтобы игнорировать эту опасность.

В 2021 году в Свердловской области запланировано обработать от клещей 10 200 гектаров, из них обработали уже более 46 гектаров. По словам пресс-секретаря главы Екатеринбурга Вадима Чернопенева, в областном центре борьбу с клещами начали 27 апреля.

– Обработку от клещей уже провели в парке между улицами Чкалова и Громова, в ближайшие дни будут обработаны парки Вайнера, Турбомоторного и Компрессорного заводов, – сказал Вадим Чернопенев. – На следующей неделе акарицидная обработка парков Екатеринбурга продолжится, но всё будет зависеть от погодных условий: для её проведения необходима сухая тёплая погода.

В это воскресенье у православных будет Пасха, а вслед за ней через девять дней – Радоница, день особого поминовения усопших, когда народ потянется на кладбища. В Службе городских кладбищ Екатеринбурга корреспонденту «Облгазеты» сказали, что на этой неделе все кладбища города будут обработаны от клещей.

Многие уральцы проводят акарицидную обработку и своих дачных участков. Но всё же для этого лучше обратиться к профессионалам, аккредитованным организациям, поскольку применяемые в этом случае препараты довольно токсичны. Как напомнила руководитель пресс-службы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Наталия Лукьянцева, во время акарицидной обработки на участке не должно быть ни людей, ни домашних животных.

– Время, когда можно безопасно выйти на обработанный участок, вам должен подсказать специалист, который проводил обработку, поскольку это зависит от состава применяемого препарата, – дополнила Наталия Лукьянцева.

В ТЕМУ По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на начало этой недели на Среднем Урале от укусов клещей пострадали уже 1 588 человек. Это в 1,4 раза меньше, чем было на аналогичный период в прошлом году, однако тревожит то, что почти каждый четвёртый из укушенных – ребёнок до 17 лет. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 58 муниципальных образованиях Свердловской области. Больше всего в Екатеринбурге – 724 таких случая или 48 процентов от всех пострадавших. Превышение среднеобластного показателя по укусам клещей в два раза и более зарегистрировано в Таборинском и Слободо-Туринском муниципальных районах, в Асбестовском, Рефтинском, Пышминском и Тугулымском городских округах, а также в Каменске-Уральском. По данным на начало этой недели, в больницы области с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» поступило пять свердловчан. С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировали два человека, один из них – ребёнок. Среди исследованных в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области клещей, снятых в этом году с людей, в 42,3 процента случаев обнаруживался возбудитель боррелиоза и лишь в 1,7 процента проб – антиген вируса клещевого энцефалита. Кроме этого, по одному проценту приходится на возбудителей моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза.

КСТАТИ В свердловском Управлении Роспотребнадзора ещё раз напомнили, что вакцинация от клещевого энцефалита проводится круглогодично. Начать её можно в любое время, но лучше сделать это до сезона активного отдыха на природе или работ в саду. Правда, пока свердловчане не торопятся с прививками: вакцину от клещевого энцефалита поставили в этом году около 38 тысяч человек, более 100 тысяч ревакцинировались. Вероятно, это связано с идущей вакцинацией от коронавируса: промежуток между прививками от COVID-19 и от клещевого энцефалита должен быть не менее месяца (см. «ОГ» №050 от 24.03.2021). В министерстве здравоохранения Свердловской области журналисту «ОГ» сказали, что многие поликлиники сейчас больше ориентированы на вакцинацию населения от коронавируса, поэтому где-то может быть более длительное время ожидания на прививку от клещевого энцефалита, чем раньше.

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