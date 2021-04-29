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Общество
29 апреля 2021, 16:18

Евгений Куйвашев вручил награды двум сотрудникам «Областной газеты»

Почётная грамота

Журналисты получили благодарственные письма и почетные грамоты из рук губернатора Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил награды представителям медиасообщества за вклад в развитие средств массовой информации. Среди лауреатов два сотрудника «Областной газеты» - первый заместитель главного редактора Ирина Клепикова и обозреватель отдела "Общественные проблемы" Рудольф Грашин.

Торжественное вручение наград состоялось на полях XI Уральского медиафорума. Глава региона, обращаясь к участникам мероприятия, напомнил, что предыдущий год был непростым из-за карантинных ограничений. Он поблагодарил журналистское сообщество за то, что СМИ помогали уральцам с наименьшими потерями пережить пик пандемии.

«Как сводки с фронта вы передавали актуальные сведения, информировали обо всех ключевых проектах, вы рассказывали о героях «красной зоны» и волонтёрах, укрепляли веру людей в то, что все трудности преодолимы», – сказал Евгений Куйвашев.

Кроме того, губернатор поблагодарил журналистов за внимание к теме внесения поправок в Конституцию РФ и задачам по повышению качества жизни людей, росту их благосостояния и укреплению здоровья, которые были обозначены Президентом России.

Евгений Куйвашев наградил почётными грамотами за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие средств массовой информации на территории региона:

  • обозревателя «Областной газеты» Рудольфа Грашина;
  • первого заместителя главного редактора «Областной газеты» Ирину Клепикову;
  • директора ООО «Инком» (Талица) Елену Инькову;
  • директора по производству Уральского медиахолдинга (Первоуральск) Светлану Мельникову;
  • корреспондента газеты «Знамя Победы» (Сухой Лог) Маргариту Пиджакову;
  • корректора газеты «Северная звезда» (Ивдель) Галину Ральникову;
  • корректора филиала «Российской газеты» (Екатеринбург) Елену Шильдину.

Благодарственные письма губернатора Свердловской области получили:

  • оператор Областного телевидения Александр Гомзяк;
  • дизайнер отдела новостей и информации редакции газеты «Серовский рабочий» Сергей Малинов;
  • замдиректора газеты «Родники Ирбитские» Алёна Дудина;
  • директор газеты «Родники Ирбитские» Наталья Кузеванова.
Фото: Павел Ворожцов

Как писала «Областная газета», весной 2020 года Ирина Клепикова стала победителем конкурса в области театральной журналистики имени Б.С. Когана. Премия присуждена Свердловским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ» (Всероссийское театральное общество).

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Областная газета Свердловской области

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