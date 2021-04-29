Евгений Куйвашев вручил награды двум сотрудникам «Областной газеты»

Журналисты получили благодарственные письма и почетные грамоты из рук губернатора Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил награды представителям медиасообщества за вклад в развитие средств массовой информации. Среди лауреатов два сотрудника «Областной газеты» - первый заместитель главного редактора Ирина Клепикова и обозреватель отдела "Общественные проблемы" Рудольф Грашин.

Торжественное вручение наград состоялось на полях XI Уральского медиафорума. Глава региона, обращаясь к участникам мероприятия, напомнил, что предыдущий год был непростым из-за карантинных ограничений. Он поблагодарил журналистское сообщество за то, что СМИ помогали уральцам с наименьшими потерями пережить пик пандемии.

«Как сводки с фронта вы передавали актуальные сведения, информировали обо всех ключевых проектах, вы рассказывали о героях «красной зоны» и волонтёрах, укрепляли веру людей в то, что все трудности преодолимы», – сказал Евгений Куйвашев.

Кроме того, губернатор поблагодарил журналистов за внимание к теме внесения поправок в Конституцию РФ и задачам по повышению качества жизни людей, росту их благосостояния и укреплению здоровья, которые были обозначены Президентом России.

Евгений Куйвашев наградил почётными грамотами за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие средств массовой информации на территории региона:

обозревателя «Областной газеты» Рудольфа Грашина ;

; первого заместителя главного редактора «Областной газеты» Ирину Клепикову ;

; директора ООО «Инком» (Талица) Елену Инькову ;

; директора по производству Уральского медиахолдинга (Первоуральск) Светлану Мельникову ;

; корреспондента газеты «Знамя Победы» (Сухой Лог) Маргариту Пиджакову ;

; корректора газеты «Северная звезда» (Ивдель) Галину Ральникову ;

; корректора филиала «Российской газеты» (Екатеринбург) Елену Шильдину.

Благодарственные письма губернатора Свердловской области получили:

оператор Областного телевидения Александр Гомзяк ;

; дизайнер отдела новостей и информации редакции газеты «Серовский рабочий» Сергей Малинов ;

; замдиректора газеты «Родники Ирбитские» Алёна Дудина ;

; директор газеты «Родники Ирбитские» Наталья Кузеванова.

Фото: Павел Ворожцов

Как писала «Областная газета», весной 2020 года Ирина Клепикова стала победителем конкурса в области театральной журналистики имени Б.С. Когана. Премия присуждена Свердловским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ» (Всероссийское театральное общество).