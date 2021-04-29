Евгений Куйвашев вручил награды двум сотрудникам «Областной газеты»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил награды представителям медиасообщества за вклад в развитие средств массовой информации. Среди лауреатов два сотрудника «Областной газеты» - первый заместитель главного редактора Ирина Клепикова и обозреватель отдела "Общественные проблемы" Рудольф Грашин.
Торжественное вручение наград состоялось на полях XI Уральского медиафорума. Глава региона, обращаясь к участникам мероприятия, напомнил, что предыдущий год был непростым из-за карантинных ограничений. Он поблагодарил журналистское сообщество за то, что СМИ помогали уральцам с наименьшими потерями пережить пик пандемии.
«Как сводки с фронта вы передавали актуальные сведения, информировали обо всех ключевых проектах, вы рассказывали о героях «красной зоны» и волонтёрах, укрепляли веру людей в то, что все трудности преодолимы», – сказал Евгений Куйвашев.
Кроме того, губернатор поблагодарил журналистов за внимание к теме внесения поправок в Конституцию РФ и задачам по повышению качества жизни людей, росту их благосостояния и укреплению здоровья, которые были обозначены Президентом России.
Евгений Куйвашев наградил почётными грамотами за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие средств массовой информации на территории региона:
- обозревателя «Областной газеты» Рудольфа Грашина;
- первого заместителя главного редактора «Областной газеты» Ирину Клепикову;
- директора ООО «Инком» (Талица) Елену Инькову;
- директора по производству Уральского медиахолдинга (Первоуральск) Светлану Мельникову;
- корреспондента газеты «Знамя Победы» (Сухой Лог) Маргариту Пиджакову;
- корректора газеты «Северная звезда» (Ивдель) Галину Ральникову;
- корректора филиала «Российской газеты» (Екатеринбург) Елену Шильдину.
Благодарственные письма губернатора Свердловской области получили:
- оператор Областного телевидения Александр Гомзяк;
- дизайнер отдела новостей и информации редакции газеты «Серовский рабочий» Сергей Малинов;
- замдиректора газеты «Родники Ирбитские» Алёна Дудина;
- директор газеты «Родники Ирбитские» Наталья Кузеванова.
Как писала «Областная газета», весной 2020 года Ирина Клепикова стала победителем конкурса в области театральной журналистики имени Б.С. Когана. Премия присуждена Свердловским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ» (Всероссийское театральное общество).
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