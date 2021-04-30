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Общество
30 апреля 2021, 05:55

Первомай, объезды моста на улице Блюхера, интервью с режиссёром и обработка территории региона от клещей: главное в номере «ОГ» за 30 апреля

Доброе утро!

В канун главного праздника в году для всего профсоюзного движения — Международного дня солидарности трудящихся журналист «Облгазеты» узнал, чего удалось добиться в регионе для уральских тружеников.

С 1 мая движение транспорта по Блюхеровскому мосту станет временно недоступно. Ремонт путепровода создаст сложности не только для екатеринбуржцев, но и для жителей некоторых соседних городов, в особенности Берёзовского. В свежем номере «Областной газеты» читайте о том, по каким дорогам можно будет объехать перекрытый участок и как изменятся маршруты общественного транспорта.

Сегодня состоится премьера оперетты «Боккаччо» в Свердловской музкомедии в режиссуре Филиппа Разенкова, который совсем недавно получил «Золотую маску» за другой не менее сенсационый мюзикл «Фома». Накануне своей премьеры молодой режиссёр поделился с «ОГ» размышлениями о создателе «Декамерона», его роли в Средневековье и в наши дни и даже о причинах пандемий.

Также журналисты «Облгазеты» узнали, где прежде всего проведут обработку от клещей в Екатеринбурге и Свердловской области.

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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