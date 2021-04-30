Евгений Куйвашев поздравил пожарных с профессиональным праздником

Противопожарная служба Среднего Урала объединяет 178 подразделений пожарной охраны, в которых работают свыше 2 700 человек. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня, 30 апреля, в России отмечается День пожарной охраны. С этим праздником губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил сотрудников противопожарной службы и добровольные пожарные дружины.

В своём обращении глава региона отметил, что ежегодно уральские огнеборцы ликвидируют тысячи пожаров и возгораний, спасают жизни свердловчан. Благодаря их профессионализму, сокращается количество погибших и пострадавших в пожарах.

Свердловское правительство, по словам Евгения Куйвашева, создаёт условия для эффективной работы противопожарной службы. Так, на приобретение аварийно-спасательного оборудования в 2020 году из областного бюджета было направлено более 40 млн рублей. Средства также выделялись на строительство пожарного депо в Среднеуральске, ремонт зданий депо в Гаринском, Туринском, Белоярском городских округах и пожарной части в Нижней Салде.

Губернатор подчеркнул, что в Свердловской области активно развивается и пожарное добровольчество. В минувшем году на поддержку дружин – обмундирование и страховку волонтёров – было выделено 5 млн рублей.

В завершении поздравления глава региона поблагодарил пожарных за профессионализм и отличную работу, пожелав им здоровья, счастья, благополучия.

Противопожарная служба Среднего Урала объединяет 178 подразделений пожарной охраны, в которых работают свыше 2 700 человек.

Добавим, накануне Евгений Куйвашев подписал постановление об установлении на территории региона особого противопожарного режима. С 30 апреля на Среднем Урале полностью запрещается использование открытого огня.

Напомним, к тушению природных пожаров в Свердловской области в 2021 году готовы 4 615 человек, около 2 000 единиц техники и почти 9 000 единиц оборудования.