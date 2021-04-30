Сроки подачи заявлений в летние лагеря Екатеринбурга продлили до 17 мая

В этом году в загородные лагеря планируют принять 18 300 детей. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области продлили сроки подачи заявлений в летние лагеря. Заявки принимают не до 14, а до 17 мая.

Запись детей в летние оздоровительные учреждения стартовала в 00:00 30 апреля. За несколько часов екатеринбуржцы подали около 10 000 заявок, рассказал начальник департамента образования мэрии Константин Шевченко в ходе сегодняшнего брифинга.

Он напомнил, что после подачи заявления необходимо в течение пяти рабочих дней подтвердить свои документы, иначе заявку в лагерь не примут. Это можно будет сделать и в нерабочие дни с 4 по 7 мая.

Ранее "Областная газета" уже сообщала о переносе сроков подачи заявлений. Также в середине апреля стало известно, что свердловские власти выделили 1,4 млрд на субсидирование путёвок. На эти средства планируют отправить в лагерь 432 тыс. детей.

Напомним, в этом году заполняемость оздоровительных учреждений подняли с 50% до 75%.

Читайте также:

Детский кешбэк будет возвращаться только за поездки с середины июня.