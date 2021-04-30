Сроки подачи заявлений в летние лагеря Екатеринбурга продлили до 17 мая

В Свердловской области продлили сроки подачи заявлений в летние лагеря. Заявки принимают не до 14, а до 17 мая.
Запись детей в летние оздоровительные учреждения стартовала в 00:00 30 апреля. За несколько часов екатеринбуржцы подали около 10 000 заявок, рассказал начальник департамента образования мэрии Константин Шевченко в ходе сегодняшнего брифинга.
Он напомнил, что после подачи заявления необходимо в течение пяти рабочих дней подтвердить свои документы, иначе заявку в лагерь не примут. Это можно будет сделать и в нерабочие дни с 4 по 7 мая.
Ранее "Областная газета" уже сообщала о переносе сроков подачи заявлений. Также в середине апреля стало известно, что свердловские власти выделили 1,4 млрд на субсидирование путёвок. На эти средства планируют отправить в лагерь 432 тыс. детей.
Напомним, в этом году заполняемость оздоровительных учреждений подняли с 50% до 75%.
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