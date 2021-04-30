Детский кешбэк будет возвращаться только за поездки с середины июня

На карту "МИР" будет возвращаться 50% стоимости путёвки. Фото: Алексей Кунилов.

В Ростуризме рассказали, на каких условиях будет возвращаться кешбэк за летний отдых детей в лагерях. Программа стартует 20 мая.

Глава Ростуризма Зарина Догузова пояснила, что программа кешбека за путёвки в летний лагерь будет рассчитана на поездки с середины июня. Так как программа запускается впервые, а у неё сложный технологический процесс, власти не успевают подготовиться к первой смене.

"Мерой мы охватим максимально тех, кто планировал отправить детей во второй половине июня, июле и августе. И вплоть до конца года", - передаёт её слова ТАСС.

Программа начнёт действовать 20 мая. Кешбэк за поездки в первую смену вернуть не получится. В Ростуризме видят только один сценарий выхода из этой ситуации: вернуть путёвку и переоформить новую уже с кешбэком. Но они подчёркивают, что лучше не стоит рисковать тем, у кого дети отправляются в лагерь в первых числах июня.

Напомним, Владимир Путин предложил возвращать деньги за поездки детей в лагеря в рамках послания Федеральному Совету. На эти цели Правительство РФ выделит 5 млрд рублей.

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