Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Праздником весны и труда

В этом году в Свердловской области отменили шествия в честь Праздника Весны и Труда. Фото: Алексей Кунилов.

Средний Урал, как и вся страна, встречает сегодня День весны и труда – 1 Мая. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил всех с этим праздником.

В своём обращении глава региона отметил, что первомай "символизирует единство всех людей, чей труд, интеллект, творческая энергия служат прорывному социально-экономическому развитию страны". По его словам, Средний Урал всегда был краем настоящих тружеников, которые добросовестно работают и стремятся улучшить качество жизни земляков.

К цифрам Несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году индекс промышленного производства Свердловской области превысил среднероссийский показатель и вырос на 2,3% к уровню 2019 года. В обрабатывающих производствах – на 2,5%. Объём отгруженной промышленной продукции региона вырос на 1,8% и составил 2 448 млрд рублей.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что на Среднем Урале особое внимание уделяется стабилизации ситуации на рынке труда, восстановлению занятости, обеспечению трудовых прав уральцев. Большое значение в этой работе имеют профсоюзные организации региона, которые направляют свою энергию на развитие социального партнёрства и обеспечение достойных условий труда. Подробнее об этом писала "Облгазета" в статье "Как профсоюзы борются за индексацию зарплаты уральских металлургов".

"Дорогие уральцы! Желаю всем вам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, успехов во всех созидательных начинаниях. С праздником, земляки! С 1 Мая!", – подытожил губернатор.

К поздравлению присоединилась председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. "1 Мая мы от всей души благодарим ветеранов, многие годы трудившихся во имя процветания нашего региона", – сказала она, пожелав всем уральцам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

С полными текстами поздравлений можно ознакомиться в номере "Областной газеты" за 30 апреля.

Кстати, первый день мая, известен сразу под несколькими названиями – День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны. Его отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.

Добавим, ранее свердловские власти решили отменить шествия в честь Праздника Весны и Труда. Таким образом предполагается сдержать распространение коронавирусной инфекции.