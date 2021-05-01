С 1 по 10 мая жителей Свердловской области ждут многочисленные ярмарки: список площадок

Садоводы смогут приобрести на ярмарках рассаду и саженцы. Фото: Галина Соловьёва.

Стартовали долгожданные длинные выходные – с 1 по 10 мая. В эти дни жители Свердловской области могут посетить ярмарки. На торговых площадях разместятся ларьки с продуктами питания и вещами. А для садоводов представят широкий ассортимент рассады и саженцев.

Как выяснила "Облгазета", в период с 1 по 11 мая ярмарки пройдут в более чем 30 муниципалитетах. Самое большое количество площадок будет работать в столице Урала.

Ознакомившись с планом проведения подобных мероприятий, размещённом на сайте регионального министерства АПК, "ОГ" вновь составила список площадок. Публикуем его ниже.