С 1 по 10 мая жителей Свердловской области ждут многочисленные ярмарки: список площадок

Стартовали долгожданные длинные выходные – с 1 по 10 мая. В эти дни жители Свердловской области могут посетить ярмарки. На торговых площадях разместятся ларьки с продуктами питания и вещами. А для садоводов представят широкий ассортимент рассады и саженцев.
Как выяснила "Облгазета", в период с 1 по 11 мая ярмарки пройдут в более чем 30 муниципалитетах. Самое большое количество площадок будет работать в столице Урала.
Ознакомившись с планом проведения подобных мероприятий, размещённом на сайте регионального министерства АПК, "ОГ" вновь составила список площадок. Публикуем его ниже.
- Алапаевск (площадь Революции) – сельскохозяйственная ярмарка (8 мая с 10:00 до 18:00);
- Армиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (8 мая с 9:00 до 18:00);
- Асбест (ул. Победы, 19) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад и дача" (10-11 мая с 9:00 до 18:00);
- посёлок Белокаменный (у МБУК "ДК "Вороний брод", ул. Советская, 14) – универсальная ярмарка (4 мая с 10:00 до 16:00);
- посёлок Красноармейский (ул. Королева, 8) – сельскохозяйственная ярмарка (10-11 мая с 9:00 до 18:00);
- Верхняя Тура (перекрёсток улиц Иканина и Машиностроителей) – сельскохозяйственная ярмарка "День садоводов" (9 мая);
- Дегтярск (Площадь Ленина, 1А) – универсальная ярмарка (3 мая с 9:00 до 17:00);
- Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Санаторная, 3; пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00, а также на ул. Ельцина, 3 (9 мая с 7:00 до 22:00), на площади 1905 года (1-2 мая с 9:00 до 17:00) и на Академика Шварца, 17 (6-9 мая с 10:00 до 20:00);
- Заречный (Площадь у ДК "Ровесник") – сельскохозяйственная ярмарка (1 мая с 9:00 до 16:00);
- Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);
- Карпинск (ул. Серова, 6) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад и огород" (3 мая с 8:00 до 18:00), а также на городской площади (1 и 9 мая с 10:00 до 17:00);
- Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (1 мая), там же "Православная" (10-11 мая);
- посёлок Левиха (рядом с домом № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна красна" (1 мая с 9:00 до 17:00);
- Кировград (ул. Свердлова, 40 и ул. Мамина Сибиряка, 2) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (1-10 мая);
- Краснотурьинск (ул. Ленина, 45/2) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад и дача" (1-6 мая), на городской площади (1 и 9 мая), с 1 мая торговые ряды также появятся на ул. Серова, 2 и ул. Рюмина, 4;
- Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (1 и 8 мая), на площади Ленина – сельскохозяйственная ярмарка (1 и 9 мая), на въезде на городское кладбище (9 и 11 мая);
- Красноуфимск (Аллея у мемориала, площадь ЦКиД) – универсальная праздничная ярмарка (9 и 11 мая) и на ул. Рогозинниковых, 24 (постоянно);
- Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (с 3 мая);
- посёлок Баранчинский (по ул. Победы) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад, огород" (9 мая);
- Нижний Тагил (Ленинградский проспект, 95) – сельскохозяйственная ярмарка (5-6 мая с 10:00 до 19:00) и на ул. Фрунзе, 39 (6-7 мая с 10:00 до 19:00);
- Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (2 и 9 мая);
- пгт Белоярский (ул. Ленина, площадь перед зданием РДК, площадь перед зданием горадминистрации) – универсальная ярмарка "Весенняя" (1 мая с 10:00 до 16:00);
- село Большебрусянское (ул. Школьная, 1А) – универсальная ярмарка "Весенняя" (5 мая с 9:00 до 15:00);
- село Малобрусянское (ул. Ленина, 38) – универсальная ярмарка "Весенняя" (8 мая с 9:00 до 15:00);
- Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (1-2 и 8-9 мая с 9:00 до 18:00);
- Верхотурье (ул Советская, 1 и Карла Маркса, 2) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад и дача" (6 мая с 9:00 до 18:00);
- село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (2 мая с 11:00 до 15:00);
- пгт Горноуральский (площадь перед ЦК) – сельскохозяйственная ярмарка "Дом, сад, огород" (1 мая с 10:00 до 15:00);
- посёлок Первомайский (ул. Ленина, 42) – сельскохозяйственная ярмарка "Дом, сад, огород" (2 мая с 10:00 до 15:00);
- Реж (ул. Почтовая, у Никольского кладбища и на ул. Чапаева, 24а) – сельскохозяйственная ярмарка (до 18 мая) и на площади Костоусова, 82 (1 мая);
- Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).