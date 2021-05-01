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1 мая 2021, 17:25

Екатеринбург ждёт прибытия Благодатного огня к пасхальной службе

Благодатный огонь

Огонь планируют раздать всем, кто желает приобщиться к Пасхальному чуду. Фото: Павел Ворожцов.

Благодатный огонь сошёл в Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Теперь святыню ждут в 25 городах и регионах России, в том числе в Екатеринбурге.

Ожидается, что в столицу Урала огонь доставят к пасхальной службе в Свято-Троицком кафедральном соборе. Богослужение, которое возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, начнётся в 23:30, сообщает пресс-служба епархии. Для тех, кто не сможет посетить храм будет организована прямая телевизионная трансляция на телеканале «Союз» и на Областном телевидении. 

"Лампада с Благодатным огнём уже движется в сторону аэропорта, откуда направится сначала в Москву, а затем в Екатеринбург. Если всё совершится как задумано, мы встретим Огонь из Иерусалима сегодня на ночной пасхальной службе в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, а потом сможем раздать всем, кто желает приобщиться к этому Пасхальному чуду", – рассказал Владыка Евгений в Telegram-канале.

Впервые в истории современной России Благодатный огонь был доставлен в Москву в 1992 году.

Ранее "Облгазета" сообщала, что сегодня и завтра в храмах Екатеринбургской епархии можно будет освятить куличи и яйца.

Напомним, главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских призвал уральцев встретить Пасху (2 мая) и Уразу-Байрам (12-13 мая) дома.

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Областная газета Свердловской области

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