Без демонстраций и шествий: показываем, как Екатеринбург встретил 1 Мая

Сегодня в ЦПКиО запустят салют. Его посвятят присвоению уральской столице звания "Город трудовой доблести". Фото: Павел Ворожцов.

По решению свердловских властей шествия в честь Праздника Весны и Труда были отменены. В связи с этим некоторые жители Екатеринбурга решили не задерживаться в городе и отправились на природу. Уже в пятницу вечером уральская столица встала в 10-балльных пробках.

Сегодня же на дорогах свободно, сервис Яндекс.Пробки оценивает ситуацию всего в 2 балла. На улицах тоже безлюдно, сообщил фотокорреспондент "Областной газеты", который решил прогулялся по городу в этот праздничный день.

Центр Екатеринбурга чистят, охраняют и украшают.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

У горадминистрации уже установили звезду для экрана и два портала с баннерами. После 9 Мая конструкцию демонтируют.

Фото: Павел Ворожцов

Так же как и от шествий в центре города, по всей видимости, решили отказаться от проведения ярмарки выходного дня. Исходя из составленного министерством АПК плана, торговые ряды должны были появиться вместо парковки 1 и 2 мая.

Кстати, парковку на площади 1905 года закроют в период с 00:00 3 мая по 00:00 11 мая.

Фото: Павел Ворожцов

Одним из самых популярных мест 1 мая стал ЦПКиО им. Маяковского. Сегодня там проходил музыкальный субботник. Помимо уборки мусора горожане могли посмотреть развлекательную программу.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, сегодня в ЦПКиО запустят салют. Его посвятят присвоению уральской столице звания "Город трудовой доблести".

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