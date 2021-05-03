В Свердловской области стартовала серия эко-субботников от Партии пенсионеров

Первая уборка прошла 29 апреля в арамильском парке "Исетский бор". Фото: сайт Партии пенсионеров.

Свердловское отделение Партии пенсионеров запустило серию субботников в природных парках региона. Первая уборка прошла 29 апреля в арамильском парке "Исетский бор".

По словам председателя регионального отделения Партии пенсионеров Сергей Полыганов, проблемы экологии сегодня волнуют абсолютно всех.

"В послании Федеральному Собранию Президент РФ рассказал, что государство намерено сделать для улучшения экологической ситуации. А мы хотели показать, что может сделать каждый из нас. Уборка накопившегося к весне в природных парках мусора – что может быть проще? Но это простое дело доставит радость множеству людей, в том числе пожилых, которые будут гулять по чистым дорожкам и видеть вокруг весенние деревья", - передаёт слова Сергея Полыганова пресс-служба партии.

Второй эко-субботник прошёл 1 мая на Азов-горе в окрестностях Полевского. Свердловское отделение Партии пенсионеров проводило мероприятие совместно с Федерацией альпинизма Свердловской области, региональным отделением Российского географического общества и Благотворительным фондом "Бажов".

Отмечается, что Азов-гора является памятником культуры и природы, а также многократно упоминается в сказках Бажова. Все участники эко-субботника были обеспечены перчатками и необходимыми инструментами.

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