Владимир Путин поручил разрешить путешествующим студентам жить в общежитиях вузов

Владимир Путин поручил Правительству РФ разрешить студентам, путешествующим по России, жить в общежитиях вузов. Фото: Алексей Кунилов.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ разрешить студентам, путешествующим по России, жить в общежитиях высших учебных заведений. Доклад о ходе реализации поручения должен быть предоставлен до 1 июня 2021 года.

Соответствующее поручение по итогам послания главы государства Федеральному собранию опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление студентам, путешествующим по России в период каникул, возможности проживать в студенческих кампусах и общежитиях образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования", - говорится в документе.

Подписанным документом Владимир Путин утвердил перечень поручений из 18 пунктов. Среди них: продление программы туристического кешбэка до конца 2021 года, выплаты семьям со школьниками в размере 10 тыс. рублей, выплаты одиноким родителям по 5 650 рублей на детей от 8 до 16 лет, повышение оплаты больничных по уходу за детьми, возвращение до 50% от путёвок в детские лагеря, выделение 24 млрд рублей на обновление Домов культуры, музеев и библиотек в сёлах, а также продление трассы "Москва - Казань" до Екатеринбурга.