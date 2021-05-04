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4 мая 2021, 08:59

Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на август

опасные отходы

Опасные отходы примут только у физлиц. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге стал известен график приёма опасных отходов на май. Горожане смогут бесплатно сдать отработанные лампочки и батарейки.

В разные даты мобильные пункты приёма будут работать во всех районах города. Об этом на своей странице в Instagram рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, градусники, лампочки, батарейки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие, а также мобильные телефоны примут только у физлиц. График работы передвижного пункта на апрель выглядит следующим образом:

  • Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16) – 11 мая с 08:00 до 12:00 и 20 мая с 15:00 до 19:00;
  • Кировский район (Первомайская, 75) – 19 мая с 15:00 до 19:00 и 28 мая с 08:00 до 12:00;
  • Железнодорожный район (Мельковская, 7) – 13 мая с 15:00 до 19:00 и 24 мая с 08:00 до 12:00;
  • Чкаловский район (8 Марта, 177) – 12 мая с 15:00 до 19:00 и 21 мая с 08:00 до 12:00;
  • Ленинский район – 18 мая с 15:00 до 19:00 (8 Марта, 20) и 27 мая с 08:00 до 12:00 (Предельная, 17);
  • Октябрьский район (Луначарского, 217) – 17 мая с 15:00 до 19:00 и 26 мая с 08:00 до 12:00.
  • Верх-Исетский район (Московская, 27) – 14 мая с 15:00 до 19:00 и 25 мая с 08:00 до 12:00.

Добавим, в городе также есть стационарный пункт приёма опасных отходов. Он работает на ул. Энгельса, 16 с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 15:00. В субботу и воскресенье выходной.

Областная газета Свердловской области

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