Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на август

Опасные отходы примут только у физлиц. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге стал известен график приёма опасных отходов на май. Горожане смогут бесплатно сдать отработанные лампочки и батарейки.

В разные даты мобильные пункты приёма будут работать во всех районах города. Об этом на своей странице в Instagram рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, градусники, лампочки, батарейки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие, а также мобильные телефоны примут только у физлиц. График работы передвижного пункта на апрель выглядит следующим образом:

Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16) – 11 мая с 08:00 до 12:00 и 20 мая с 15:00 до 19:00;

(Бабушкина, 16) – 11 мая с 08:00 до 12:00 и 20 мая с 15:00 до 19:00; Кировский район (Первомайская, 75) – 19 мая с 15:00 до 19:00 и 28 мая с 08:00 до 12:00;

(Первомайская, 75) – 19 мая с 15:00 до 19:00 и 28 мая с 08:00 до 12:00; Железнодорожный район (Мельковская, 7) – 13 мая с 15:00 до 19:00 и 24 мая с 08:00 до 12:00;

(Мельковская, 7) – 13 мая с 15:00 до 19:00 и 24 мая с 08:00 до 12:00; Чкаловский район (8 Марта, 177) – 12 мая с 15:00 до 19:00 и 21 мая с 08:00 до 12:00;

(8 Марта, 177) – 12 мая с 15:00 до 19:00 и 21 мая с 08:00 до 12:00; Ленинский район – 18 мая с 15:00 до 19:00 (8 Марта, 20) и 27 мая с 08:00 до 12:00 (Предельная, 17);

– 18 мая с 15:00 до 19:00 (8 Марта, 20) и 27 мая с 08:00 до 12:00 (Предельная, 17); Октябрьский район (Луначарского, 217) – 17 мая с 15:00 до 19:00 и 26 мая с 08:00 до 12:00.

(Луначарского, 217) – 17 мая с 15:00 до 19:00 и 26 мая с 08:00 до 12:00. Верх-Исетский район (Московская, 27) – 14 мая с 15:00 до 19:00 и 25 мая с 08:00 до 12:00.

Добавим, в городе также есть стационарный пункт приёма опасных отходов. Он работает на ул. Энгельса, 16 с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 15:00. В субботу и воскресенье выходной.