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Общество
4 мая 2021, 09:56

На трассе Екатеринбурге – Тюмень образовалась многокилометровая пробка

Яндекс.Пробки

Затруднён проезд и через Косулино. Фото: Яндекс.Карты.

Сегодня утром на трассе Екатеринбург – Тюмень образовалась многокилометровая пробка. Ранее там произошло ДТП с тремя фурами.

По данным сервиса Яндекс.Карты, пробка начинается с 28-го километра Тюменского тракта. Затор тянется в сторону Екатеринбурга до 23-го километра дублёра Сибирского тракта. Накануне именно там произошло ДТП с тремя грузовыми автомобилями.

Как говорится в сообщении ФКУ "Уралуправтодор", движение в направлении уральской столицы на данном участке осуществляется по встречной полосе. Водителей просят быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Как рассказали "Облгазете" очевидцы, затруднён проезд и через Косулино.

Напомним, накануне фура въехала в стоящие на обочине грузовые автомобили, после чего произошло возгорание всех трёх транспортных средств. Существовала угроза взрыва – одна из машин перевозила алюминиевую пудру. Однако на место своевременно прибыли сотрудники МЧС. Огнеборцы уже ликвидировали пожар. Люди не пострадали.

На месте происшествия автоинспекторами проводятся процессуальные действия, опрашиваются участники и очевидцы ДТП. В отношении водителя фуры составлен административный протокол по ст. 12. 21.1 КоАП РФ за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Областная газета Свердловской области

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