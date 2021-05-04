В Свердловской области зафиксирован рост рождаемости в марте

Рост числа новорождённых по сравнению с прошлым годом зафиксирован впервые с начала 2021 года. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области в марте-2021 на свет появился 4 151 ребёнок. Это на 18,6% больше, чем в том же месяце в 2020 году.

В январе и феврале рождаемость была ниже на 12,3% и 7,2%, чем в 2020 году, соответственно. Рост числа новорождённых по сравнению с прошлым годом зафиксирован впервые с начала 2021 года. По итогам первого квартала рождаемость снизилась на 0,4%. Всего за январь-март на Среднем Урале родились 10 411 малышей, следует из данных Росстата.

В первом квартале в Свердловской области скончались 17 757 человек. Это на 20% больше к аналогичному периоду прошлого года. У 2 653 скончавшихся был подтверждён коронавирус. Март-2021 унёс жизни 5 960 свердловчан, что на 16,6% больше, чем в том же месяце 2020 года. COVID-19 был выявлен у 749 скончавшихся, для 630 человек коронавирус стал основной причиной смерти.

Естественная убыль в январе-марте в Свердловской области составила 7 346 человек, что на три тысячи больше, чем годом ранее.

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