Андрей Рожков, Александр Пантыкин и Максим Миняйло заявили о готовности войти в Совет многодетных семей

Многодетные отцы – актёр "Уральских пельменей" Андрей Рожков, председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин и старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло – заявили о желании войти в консультативный орган новой структуры при Общественной палате. Речь идёт о Совете многодетных семей.
Данный орган был создан по инициативе основателя организации "Союз многодетных семей Урала" Вадима Савина. Предполагается, что совет займётся формированием позитивного образа многодетной семьи, а также будет помогать в юридических вопросах. В частности, родители с детьми смогут проконсультироваться о получении льгот.
По мнению Вадима Савина, поддержка многодетных семей на Среднем Урале "организована на высоком уровне". Однако им может не хватать помощи от экспертов или других многодетных родителей. Как уточнили в департаменте информполитики региона, сейчас идёт работа по формированию состава структуры.
Напомним, "Уральский пельмень" Андрей Рожков участвует и в других значимых мероприятиях региона. Он дважды становился послом международного турнира по дзюдо "Большой шлем", который проходил в столице Урала.
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