Топ-5 новых законов в мае и программа празднования 9 мая в Екатеринбурге: самое интересное в номере «Облгазеты» за 5 мая

Доброе утро, уважаемые читатели! Наверняка, значительная часть из вас неспешно встречает это утро дома благодаря длинным майским выходным. Предлагаем также неспешно прочитать и свежий номер «Областной газеты», где вы наверняка найдёте что-то интересное для себя.

«Облгазета» постоянно составляет подборку новых законов, которые вступают в силу в грядущем или наступившем месяце. Штрафы за высадку детей-безбилетников, двойные тесты на коронавирус, вне очереди в вузы, налоговые вычеты автоматом – рассказываем, что меняется в жизни свердловчан в мае.

А теперь о политике. Приём заявок на праймериз «Единой России» должен был завершиться 29 апреля в 17:00. Но из-за большого потока желающих принять участие в предварительном голосовании за несколько дней до дедлайна партия продлила сроки подачи документов до 14 мая включительно. «Областная газета» подвела промежуточные итоги подачи заявок на праймериз «ЕР» и выяснила, кто из видных уральцев заявил о желании оценить доверие к себе избирателей, почему предварительное внутрипартийное голосование вызвало такой ажиотаж и как свердловчане смогут реально повлиять на расстановку политических сил в регионе после сентябрьских выборов.

В Год медицинского работника, которым объявлен 2021 год в Свердловской области, «Облгазета» рассказывает о специалистах, посвятивших свою жизнь врачеванию людей и получивших широкое признание среди пациентов и коллег. Сегодня мы хотим рассказать о Надежде Гумировой – фельдшере села Мурзинка Горноуральского городского округа. Мурзинские жители считают, что им невероятно повезло: многие обязаны Надежде Константиновне не только хорошим самочувствием, но и спасением жизни. Подробности – в материале «Облгазеты».

И напоследок о приятном. Празднование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в отличие от 2020 года, ожидается более масштабным. В Екатеринбурге пройдёт несколько концертов, патриотических акций и выставок под открытым небом, сразу на трёх площадках города прогремит праздничный салют. Полную программу празднования 9 мая в Екатеринбурге можно увидетьздесь.