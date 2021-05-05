В Екатеринбурге изменили список улиц, где запретят продавать алкоголь 9 мая

Ограничения на продажу алкоголя на ряде улиц решено отменить. Фото: Галина Соловьёва

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов изменил границы и список улиц, где запретят продавать алкоголь в День Победы. Ограничения будут традиционно введены в центре города, а также в Академическом и на Уралмаше.

Участок в границах улиц Московской - Малышева - Карла Либкнехта - Николая Никонова - переулка Красного - улицы Челюскинцев оставлен в списке без изменений. В центре столицы Урала нельзя будет купить спиртное с 08:00 до 23:00 9 мая.

С 20:00 до 23:00 ограничения вводятся также на проспекте Академика Сахарова от улицы Анатолия Мехренцева до Вильгельма де Геннина и в границах улиц Машиностроителей – 40-летия Октября – Кировградской.

Отметим, что вечерний салют запланирован как раз в районе этих улиц. Ожидается, что его запустят в 22:30 с трёх площадок - с набережной стадиона "Динамо", из Преображенского парка в Академическом и в летнем парке "Уралмаш".

Ранее планировалось запретить продавать алкоголь 9 мая также в границах улиц Репина – Пирогова – Татищева, XXII Партсъезда – Банникова – проспекта Орджоникидзе, по улице Инженерной от Хибиногорского до Грибоедова, по Грибоедова от Инженерной до Торговой. Теперь решено не вводить здесь ограничений. Соответствующее постановление подписал глава города, оно появилось на сайте мэрии.

Полную программу празднования Дня Победы в столице Урала можно посмотреть здесь.