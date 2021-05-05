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5 мая 2021, 12:37

"Поезд Победы" прибудет на Екатеринбургский вокзал 6 мая

исторический эшелон

Встреча раритетного паровоза с военной техникой и сценой пройдёт в 11:00. Фото: пресс-служба СвЖД.

На железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибудет исторический эшелон "Поезд идёт на восток". Встреча раритетного паровоза с военной техникой и сценой пройдёт в четверг, 6 мая, в 11:00.

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, историческая реконструкция позволит воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда миллионы людей с цветами под звуки вальса встречали возвращающихся с фронта солдат. После остановки поезда пройдут праздничный митинг и концерт, прозвучат стихи и песни о войне, а все желающие смогут зайти внутрь аутентичных вагонов, среди которых вагон аптека-операционная, солдатский вагон-теплушка и офицерский вагон.

В Нижнем Тагиле встреча "Поезда Победы" состоится уже сегодня в 13:30. Он простоит до 17:00. Также 5 мая поезд будут встречать жители Кушвы.

После уральской столицы исторический эшелон двинется дальше на восток. В субботу, 8 мая, он сделает остановку на станции Богданович (с 11:30 до 15:30). В День Победы исторический эшелон прибудет в Камышлов (с 12:00 до 14:00), после чего отправится в Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.

Напомним, в прошлом году "Поезд Победы" приехал в Екатеринбург 8 мая.

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Областная газета Свердловской области

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