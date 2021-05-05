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5 мая 2021, 14:19

В России родители школьников получат выплаты по 10 тысяч до 17 августа

Школьница с родителем

В России родители детей в возрасте от 6 до 18 лет получат выплаты в размере 10 тысяч до 17 августа. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал точный срок предоставления единовременных выплат родителям школьников в размере 10 тыс. рублей и ежемесячных выплат одиноким родителям в размере 5 650 рублей. Меры поддержки должны быть оказаны до 17 августа 2021 года.

В среду, 5 мая, председатель кабмина дал поручения по реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет должны быть направлены в кабмин до 17 августа", - говорится на сайте Правительства РФ.

Соответствующий доклад должны будут подготовить Минтруд, Минфин, Минпросвещения, Минздрав, Пенсионный фонд России и Рособрнадзор.

Напомним, Владимир Путин предложил ввести выплаты родителям школьников в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля. В понедельник, 3 мая, глава государства утвердил перечень поручений, состоящий из 18 пунктов. Среди них: продление программы туристического кешбэка до конца 2021 года, повышение оплаты больничных по уходу за детьми, а также продление трассы "Москва - Казань" до Екатеринбурга.

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Областная газета Свердловской области

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