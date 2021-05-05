Горный туризм в Свердловской области распространён, но в основном среди самостоятельных туристов, нередко – местных. Фото: Галина Соловьёва

Временное приостановление авиасообщения с Турцией и Танзанией перевернуло планы тысяч российских туристов. Часть из них решила дождаться, когда манящие тёплые страны вновь окажутся доступны, а часть стала оперативно подбирать альтернативу бюджетному зарубежному отдыху. В том числе – на сочинском и крымском побережьях, чем, конечно, не преминули воспользоваться российские туроператоры. Журналисты «Облгазеты» узнали, куда и по каким ценам сейчас можно отправиться на отдых, есть ли смысл выбираться за пределы нашей страны и стоит ли обратить внимание на Средний Урал.

Подождём открытия Турции

Турция давно стала одним из самых массовых направлений отдыха у российских туристов. Поэтому, как только её вновь открыли для посещения с 1 августа 2020 года, жители России сразу начали бронировать путёвки. По данным министерства культуры и туризма Турецкой Республики, больше всего в прошлом году Турцию посетило именно россиян — около 2,13 миллиона человек. Перелёты на турецкий берег из Екатеринбурга стали доступны только в 2021 году. Но даже за это время направление стало едва ли не самым востребованным: как сообщили журналисту «Облгазеты» в пресс-службе международного аэропорта Кольцово, на рейсах в Анталью обслужили свыше 31 тысячи пассажиров.

Популярность Турции понятна: отправляясь на 7–14-дневный отдых вдвоём, можно уложиться в 60 000–100 000 рублей и при этом проживать в четырёх или пятизвёздочном отеле с функцией «всё включено». Стоимость отдыха в Танзании чуть дороже, но в целом примерно такая же. Закрытие же этих стран резко ограничило выбор туристических направлений для россиян. И если причины закрытия Танзании не очень понятны, так как, по официальным данным за последний год, там не было обнаружено ни одного случая COVID-19, то в Турции уровень заболеваемости по-прежнему высок. И всё же это не останавливало российских туристов: они ехали на турецкий берег через ту же Белоруссию до тех пор, пока Турция сама не ввела жёсткий локдаун до 17 мая. Пока шансы на её открытие в начале лета очень невелики. К слову, та же авиакомпания «Победа» уже отменила часть рейсов из Москвы в Анталью на июнь, а из регионов России – на весь сезон. Ранее это сделала «S7 Airlines».

Тем не менее, по данным Ассоциации туроператоров России, порядка 70 процентов российских туристов предпочли перенести приобретённые до 1 июня путёвки на более поздний срок.

– Наша семья летает в Турцию уже более десяти лет, я знаю качество отдыха там, поэтому согласилась на перенесение сроков путёвки с конца мая на лето – стоимость не меняется, – рассказала читательница «ОГ» Юлия Пискарёва. – В турагентстве нас предупредили, что если Турцию не откроют, то бронь перенесут на сроки с 15 сентября по конец октября – это нас тоже устраивает. Может быть, согласимся и на Египет. На российский юг и в Абхазию ехать просто не хочется – не тот уровень. Отдых на других зарубежных направлениях не рассматривали – это не по нашему кошельку.

Египет или Кипр?

И всё же порядка 15–20 процентов россиян стали выбирать другие доступные зарубежные направления. Сейчас их уже более 20, но для массового отдыха среднестатистического российского населения подходят далеко не все. Конечно, если лететь по горящим путёвкам или до начала большого туристического сезона, то отдохнуть бюджетно можно всегда. А вот в разгар сезона отпуск влетает в очень круглую копеечку. Так, недельный отдых «всё включено» на двоих в Греции в трёхзвездочном отеле обойдётся примерно в 120–130 тысяч рублей – более престижный отель, соответственно, дороже. Аналогичны по стоимости и путёвки на Кубу, Кипр, в ОАЭ. Даже отдых в Египте выйдет ненамного дешевле. А вот общая стоимость поездки вдвоём на Мальдивы или Сейшельские острова составит уже более 200–250 тысяч рублей. Самый бюджетный отдых возможен только в Абхазии – 50 тысяч рублей в среднем. Но уровень комфорта там невысок.

Стоимость и неудобство зарубежным турам добавляет авиасообщение – улететь туда сейчас можно далеко не из каждого российского аэропорта. Из Екатеринбурга, например, пока можно улететь только в Дубай, Шардж, Рас Эль Хайм, Ларнаку и Каир. Остальные доступные из аэропорта Кольцово зарубежные направления – Ереван, Баку, Бишкек, Ош, Ташкент, Иссык-Куль – нельзя назвать местами массового притяжения туристов. Помимо этого сейчас для российских туристов открыты Болгария, Албания, Бразилия, Грузия, Доминиканская Республика, Иордания, Кения, Марокко, Мексика, Молдавия, Тунис, Хорватия. Но прямых авиасообщений из России с этими странами нет. Появится ли у наших туристов в ближайшее время возможность улететь прямо из России куда-нибудь ещё – пока неизвестно, но вряд ли это будут бюджетные варианты.

Ещё одна загвоздка – необходимость сдавать тест на коронавирус, как правило, не менее, чем за 72 часа до вылета. Сейчас его требуют при въезде во все страны, а где-то просят сдавать ещё один-два теста уже после приземления, в том числе и привитых от коронавируса. А по возвращении в Россию с мая этого года необходимо сдавать ещё два теста на COVID-19. Напомним, что средняя стоимость теста – 1800–2500 рублей. То есть дополнительно к путёвке придётся потратить ещё 7–10 тысяч рублей на человека, а на семью это уже порядка 15–30 тысяч рублей.

Но если человек решается на зарубежный отдых в пандемию, то, по словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, в первую очередь нужно смотреть условия въезда в выбранную страну и интересоваться текущей эпидобстановкой там. Например, где-то могут потребовать только результат теста на COVID-19 при въезде, а где-то и обязать пройти карантин в 2–14 дней. К тому же если эпидемиологическая обстановка ухудшится, то власти любой страны легко могут, например, ввести комендантский час или закрытий торговые центры, бары и рестораны, не относящиеся к отелям.

Однако туроператоры уверены: несмотря на неудобства и высокие цены, спрос на путёвки за рубеж падать не будет.

– Люди уже год нигде не отдыхали, поэтому ничего не пропадёт и гореть не будет: всё будет продано, – прокомментировали журналисту «Облгазеты» в международной туристической компании TezTour.

В лидерах Анапа

Часть российских туристов после известия о временном закрытии Турции, конечно, переключилась на наш юг. Но спрос возник не только на краснодарское и крымское направления.

– После объявления о том, что авиасообщение с Турцией будет ограничено до конца мая, спрос на перелёты в Анапу возрос на 45 процентов, в Петрозаводск – на 40 процентов, в Петропавловск-Камчатский – на 38 процентов, – комментирует журналисту «Облгазеты» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. – Авиабилеты в Оренбург стали востребованнее на 25 процентов, в Нальчик – на 20 процентов, в Геленджик – на 15 процентов, в Архангельск – на 14 процентов, в Мурманск – на 11 процентов, в Ярославль и Москву – на 9 процентов.

При этом средняя цена авиабилетов на внутрироссийские направления после закрытия Турции если и увеличилась, то незначительно – от 5 до 10 процентов. Чего не скажешь о стоимости проживания в отелях, которая сразу возросла местами на 15–30 процентов – внимание на это обратили даже в Государственной думе России.

– Месяц назад цены на отдых в России, безусловно, были ниже, – прокомментировали журналисту «Облгазеты» в туристической фирме CoralTravel. – Альтернативной Турции сейчас нет, поэтому и спрос другой. Но цена зависит не только от этого: чем ближе к вылету, тем она выше, это всегда так.

В итоге стоимость недельного отдыха в мае-июне на двоих в простенькой гостинице или пансионате в Сочи сейчас начинается от 48 тысяч рублей, в Крыму – от 50 тысяч рублей, и это, как правило, без питания или с одним завтраком. Если хочется отдохнуть максимально близко к условиям, аналогичным зарубежным, то придётся выложить не менее 100–150 тысяч рублей, а то и больше.

При этом возникает другая проблема: отелей более комфортного класса на краснодарском и крымском побережьях немного, поэтому тем, кто не сможет их занять, придётся платить большие деньги за уровень отдыха, который явно стоит меньше. Но, учитывая дополнительные расходы на тесты при поездках за границу и другие непредсказуемые ситуации и траты, отдых в России сейчас всё равно выйдет спокойнее, надёжнее и дешевле. Особенно, если выбрать не Сочи и Крым. Поездка на Байкал или Камчатку – это, конечно, предсказуемо дорого, но путешествие в Казань, Санкт-Петербург, Москву, Калининград, на Алтай или по Золотому кольцу может стать более экономным и не менее интересным. Правительство России явно этому способствует: в конце апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин объявил о продлении программы туристического кешбэка за туры по России. Вернуть до 20 процентов стоимости поездки можно будет в течение всего 2021 года.

Средний Урал – мимо?

Естественно, найдутся уральцы, которые захотят куда-нибудь съездить недалеко от дома. Летом и в длинные праздники вопрос отдыха в своём или соседнем регионе всегда особо популярен. Это, несомненно, более бюджетно и не менее интересно, и Свердловской области в этом плане есть что предложить: многочисленные музеи и театры, природные парки, горы, водные объекты, исторические памятники, санатории (см. «ОГ» №6 от 16.01.2021). Но уровень сервиса и комфорта, увы, явно далёк от совершенства.

– Основные места для туризма на Урале – Челябинская и Тюменская область, – говорит Михаил Мальцев. – Свердловская область, к сожалению, не может похвастаться ни разнообразием, ни количеством мест размещения гостей. Несмотря на все показываемые старания, в последние шесть-восемь лет в нашем регионе совершенно не развивалась ни инфраструктура туристических объектов, ни гостиничный и придорожный сервис. Результат – провал по числу бронирований по итогам первого этапа туристического кешбэка в сравнении с Челябинской и Тюменской областями. Куда уходили деньги, выделяемые на развитие бренда Свердловской области, – вопрос.

Загородного отдыха в пределах Екатеринбурга, по мнению Михаила Мальцева, практически нет. Спрос на имеющиеся отели большой, но их стопроцентная занятость объясняется тем, что мест размещения просто очень мало – по сути, они не вмещают и десятой части желающих отдохнуть.

– Нужно развивать туристическую инфраструктуру и увеличивать номерной фонд как минимум в десять раз – сейчас он крайне убог, – считает Михаил Мальцев. – Мы не можем обеспечить качественный и комфортный отдых даже для наших жителей, не говоря уже о гостях. Поэтому свердловчане вынуждены уезжать на отдых в другие регионы, а значит, увозить туда и деньги, которые могли бы пойти на развитие туризма Среднего Урала.

По данным Центра развития туризма Свердловской области, в 2018 году турпоток по нашему региону составлял 1,5 миллиона человека. В 2019 году отмечался прирост туристов на шесть процентов – 1 млн 590 тысяч человек, а в пандемийный 2020 год произошло падение – область посетили 826 тысяч человек. Для сравнения, Казань в 2019 году посетили более 2,5 миллиона туристов, в прошлом году в связи с пандемией – 1,7 млн человек. Екатеринбург позиционирует себя третьей столицей в России, но при этом на улице Вайнера, аналогичной пешеходной улице Баумана в Казани, в разы меньше людей и оживления. В муниципалитетах ситуация ещё печальнее – в том же Ирбите можно увидеть уникальные гравюры и посетить музей мотоциклов, известный даже за рубежом, но простенькие гостиницы и точки общепита там пересчитываются пальцами одной руки. И такая картина типична для многих объектов, далёких от Екатеринбурга.

Сейчас, по словам и.о. директора Центра развития туризма Свердловской области Надежды Шестаковой, для восстановления турпотока в регионе разработали новые маршруты, мероприятия и акции. Сработает ли это – неизвестно. Пока же видно только то, что пандемия коронавируса уже больше года даёт шанс развитию местного туризма, который Свердловская область не особо использует.

НА ЗАМЕТКУ Топ-5 загородных отелей и санаториев Свердловской области, полностью соответствующих своей категории обслуживания и сервиса: Отель «Ramada» вблизи Екатеринбурга;

Загородный отель «Гринвальд» в Сысертском районе;

Отель «Уральский двор» на трассе Екатеринбург – Каменск-Уральский;

Санаторий «Обуховский» в Камышловском районе;

Санаторий «Ленёвка» в Горноуральском городском округе.

КОММЕНТАРИЙ Алексей САФРОНОВ, доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма Уральского федерального университета: – В условиях, когда стали недоступны почти все традиционные зарубежные направления отдыха, резкий рост стоимости российских курортов вполне объясним. Индустрия туризма уже давно действует в рыночных условиях, и если люди готовы платить за отдых большие деньги, то не стоит рассчитывать на скидки.

КСТАТИ Самыми популярными внутрироссийскими направлениями полётов из Кольцово с 1 января по 29 апреля 2021 года стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Среди зарубежных направлений по итогам четырёх месяцев лидируют Анталья, Ош и Ереван.

Отдых на российском море выходит дороже, чем в любимой многими Турции. При этом туристический сезон на наших курортах короче, а качество отдыха нередко уступает зарубежному. Фото: Алексей Кунилов