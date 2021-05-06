В городах Свердловской области появились постеры в честь ныне живущих солдат Великой Отечественной войны

Сергей Зверев с гордостью указывает на постер, где изображён его отец Александр Зверев. Фото: Алексей Кунилов.

На улицах 44 городов Свердловской области появились 312 постеров с портретами фронтовиков, здравствующих и сейчас. Живых солдат Великой Отечественной войны осталось немного, и с каждым днём их число сокращается. Тем ценнее проект «Лица Победы», инициатором которого стало министерство социальной политики Свердловской области.

Мы стоим на перекрёстке улиц Токарей и Репина в Екатеринбурге. В вышине, на фоне майского голубого неба, на рекламной конструкции размером три на шесть метров размещены чёрно-белое фронтовое фото Михаила Ивановича Коурова и его нынешний парадный портрет, а рядом – краткая информация о ветеране Великой Отечественной войны.

На фронт Михаил Коуров был призван весной 1944 года. Воевал в рядах истребительного батальона в составе Белорусского фронта. Подразделение занималось зачисткой шпионов и диверсантов, рвущихся из окружения немецких группировок. Довелось Михаилу Коурову бороться и с националистическим подпольем в Литве. Он награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». После войны служил в органах внутренних дел, полковник милиции в отставке.

В Сысерти на улице Ленина, возле дома номер 35 размещён постер в честь фронтовика Петра Филипповича Ушакова. В декабре 1942 года семнадцатилетний парнишка добился, чтобы с него сняли бронь и призвали в армию. После учёбы был направлен в Уральский добровольческий танковый корпус, воевал автоматчиком-десантником, затем был переведён в 35-й отдельный дивизион крупнокалиберных пулемётов. Участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, в Белоруссии, Польше, Пруссии, дошёл до Берлина. Был неоднократно ранен. Награждён двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие Кёнигсберга», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», а также орденом Отечественной войны II степени. После войны Пётр Ушаков вернулся на малую родину, успешно руководил многими предприятиями, удостоен званий Почётного гражданина Сысерти и Сысертского района.

– Когда объявили конкурс за право реализовать проект «Лица Победы», областная общественная организация, объединяющая ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, решила в нём участвовать, – рассказывает главный специалист по работе с личным составом главного управления МВД России по Свердловской области, полковник в отставке Сергей Зверев. – Начальник главка генерал-лейтенант полиции Александр Мешков поддержал идею. В итоге мы выиграли конкурс и взялись за дело. Задача оказалась не из простых. Вместе с сотрудниками подразделений минсоцполитики и муниципалитетов собирали информацию о фронтовиках, фотографии, подбирали места, где лучше разместить постеры.

Кстати, на одном из постеров – на пересечении улиц Крестовского и 8 Марта в Екатеринбурге – размещены фото и информация об отце Сергея Александровича, Александре Дмитриевиче Звереве. В войну с четырнадцати лет он работал на заводе, когда осиротел, записался в школу юнг на Соловках, получил специальность боцмана, служил на Балтийском флоте. Потом вернулся в Свердловск.

– Демонстрационный период проекта «Лица Победы» продлится с 1 мая по 1 июня, – говорит Сергей Зверев. – Уральцы и гости наших городов смогут увидеть лица старых солдат, которые живут рядом с нами. К сожалению, мы смогли показать не всех фронтовиков. Сейчас их осталось в живых больше, но со многими уже не удалось встретиться по причине их плохого самочувствия.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Каждый постер, помимо фото, содержит основную информацию о фронтовике из Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов