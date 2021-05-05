На Среднем Урале началась посевная кампания

Тёплая погода на Среднем Урале позволила начать посевную кампанию во всех муниципалитетах региона. Фото: Галина Соловьёва.

Аграрии Свердловской области приступили к посевной кампании. Тёплая погода на Среднем Урале позволила начать посевную кампанию во всех муниципалитетах региона.

По словам свердловского министра АПК и потребительского рынка Артёма Бахтерева, яровой сев произведён уже на площади 23 тыс. гектаров.

"Зерновые культуры посеяны на площади 17 тыс. гектаров, технические культуры – 2,5 тыс. гектаров, картофель – 216 гектаров, овощей открытого грунта – 313 гектаров. Параллельно с севом аграрии продолжают подкормку озимых культур и многолетних трав", – передаёт слова министра департамент информполитики Свердловской области.

Как заявил Артём Бахтерев, в нынешнем году площадь посевов в регионе увеличится до 771 тыс. гектаров, а площадь ярового сева составит 470,6 тыс. гектаров (на 5 тыс. больше, чем годом ранее). Кроме того, по сравнению с 2020 годом на 4,2 тыс. гектаров увеличится площадь под зерновые культуры, на 1,7 тыс. гектаров - технические культуры, и на 4,4 тыс. гектаров - кукурузу и корм.

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