Альтернативы отдыху в Турции, снижение оборота розничной торговли и 100-летие свердловского спортсмена: самое интересное в номере «Облгазеты» за 6 мая

Доброе утро, дорогие читатели! Предлагаем познакомиться со свежим номером «Областной газеты».

Временное приостановление авиасообщения с Турцией и Танзанией перевернуло планы тысяч российских туристов. Часть из них решила дождаться, когда манящие тёплые страны вновь окажутся доступны, а часть стала подбирать альтернативу бюджетному зарубежному отдыху, чем, конечно, не преминули воспользоваться российские туроператоры. Журналисты «ОГ» узнали, куда и по каким ценам сейчас можно отправиться на отдых, есть ли смысл выбираться за пределы нашей страны и не стоит ли обратить внимание на Средний Урал

В России зафиксировали снижение оборота розничной торговли. Наиболее резкое падение произошло в Свердловской области. Одной из основных причин этого стало снижение доходов граждан на фоне пандемии. «Областная газета» решила выяснить, что покупают россияне в условиях кризиса, а на чём, наоборот, решают экономить.

Сегодня исполняется 100 лет ветерану спорта, человеку, приложившему свою руку ко многим победам уральских спортсменов и появлению многих знаковых спортивных объектов в Свердловской области, инициатору создания регионального музея спорта Юрию Михайловичу Задорину. Накануне столь весомого юбилея корреспонденты «Областной газеты» побывали в гостях у юбиляра. Подробности – в нашем репортаже.