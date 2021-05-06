В Свердловской области стартует раздача Георгиевских лент

Добровольцы распространят ленты в Екатеринбурге, Алапаевске, Серове, Каменске-Уральском, Белоярском, Нижнем Тагиле. Фото: Алексей Кунилов.

На Среднем Урале стартует раздача Георгиевских лент. Акция пройдёт в Екатеринбурге и других городах региона.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, акция "Георгиевская лента" стартует сегодня в 12:00. За четыре дня – 6,7,8 и 9 мая включительно – "Волонтёры Победы", представители Регионального центра патриотического воспитания и общественники передадут свердловчанам 5 тысяч символов Победы.

В Екатеринбурге Георгиевскую ленту можно получить на ул. Вайнера, возле ТЦ "Пассаж", около Храма Большой Златоуст, на Площади Труда, возле памятника Татищеву и де Геннину. Известно, что добровольцы также будут распространять ленты в Алапаевске, Серове, Каменске-Уральском, Белоярском, Нижнем Тагиле.

По данным пресс-службы администрации Нижнего Тагила, ещё 15 тыс. лент раздадут представители МОО "Волонтёры Нижнего Тагила". Акция пройдёт с 17:00 6 мая по 8 мая на Театральной площади, Площади Славы, у ТЦ "КИТ", Монумента памяти горнякам, по адресу ул. Металлургов, 20.

Добровольцы не только раздадут Георгиевские ленточки, но и расскажут о правильном использовании этого символа памяти и об истории его происхождения.