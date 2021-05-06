Свердловские аграрии опасаются повторения засухи

Всё чаще на севе применяют комбинированные агрегаты, позволяющие одновременно готовить почву, заделывать в неё семена и вносить минеральные удобрения. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале в разгаре весенние полевые работы. Как сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, весенний сев идёт сейчас во всём регионе – засеяно уже более 20 тысяч гектаров.

Многие сельскохозяйственные организации приступили к посевной кампании ещё в конце апреля – этому способствовала хорошая погода, установившаяся в регионе. Так, по данным министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, на конец апреля более 10 процентов зерновых культур посеяли хозяйства Богдановичского и Сухоложского городских округов, активно вели сев аграрии Белоярского, Каменского, Артинского городских округов, Ирбитского муниципального образования.

– Мы начали сеять 27 апреля, почти в то же время, как и в прошлом году, темпы работ неплохие, – сказал главный агроном ирбитского сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» Владимир Шарапов.

Помимо зерновых и моркови, во многих сельхозпредприятиях уже сеют кукурузу, садят картофель – за первую майскую пятидневку весенние полевые работы в регионе развернулись в полную силу.

– На начало мая яровой сев проведён на 23 тысячах гектаров, в том числе зерновые культуры посеяны на площади 17 тысяч гектаров, технические культуры – 2,5 тысячи гектаров, картофелем уже занято 216 гектаров, овощами открытого грунта – 313 гектаров, – отметил министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев. – Параллельно с севом аграрии продолжают подкормку озимых культур и многолетних трав.

По словам министра, в 2021 году посевные площади в Свердловской области увеличатся и составят 771 тысячу гектаров. Площадь ярового сева планируется в объёме 470,6 тысячи гектаров. Для сравнения – в 2020 году она составила 465,4 тысячи гектаров – почти на 5 тысяч гектаров меньше. Расширение посевных площадей произойдёт за счёт зерновых, технических культур и кукурузы, возделываемой на корм скоту. А вот овощей открытого грунта наши аграрии планируют посеять меньше: от их выращивания отказываются мелкие хозяйства, не выдерживая конкуренции с крупными предприятиями. Вдобавок в прошлом году из-за засухи сильно пострадали посевы моркови, расположенные на полях без полива, что также сказалось на планах по работе с этой культурой. Но темпы сева именно моркови в этом году почти в два раза опережают прошлогодние.

– Это связано с тем, что многие хотят подстраховаться и посеять морковь как можно раньше, – говорит директор сельскохозяйственного предприятия «Картофель» Игорь Картузов. – С той же целью применяют разные варианты сева: в гребень, на ровной поверхности, в низине, на склоне. Всё это делается для того, чтобы «поймать» влагу и избежать повторения того, с чем мы столкнулись в 2020 году, когда потеряли значительные посевы моркови из-за засухи.

Кстати, опасения, что нынешний год вновь будет засушливым, во многом заставляют аграриев ускорить проведение посевных работ. Пока в почве достаточно влаги, и это даёт шанс именно ранним посевам.

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