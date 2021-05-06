Партия пенсионеров выступила за создание Социального кодекса

В программу ОМС предлагается включить бесплатное предоставление препаратов по рецептам пенсионерам и детям, а в последствии и всем гражданам. Фото: сайт Партии пенсионеров.

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" озвучила идею создания Социального кодекса. Ожидается, что он сформирует реальный механизм реализации востребованных сегодня соцгарантий.

Как заявил член правления Регионального отделения Партии пенсионеров в Свердловской области, президент Свердловской региональной организации Всероссийского общества гемофилии Рифат Зайнутдинов, страна в состоянии обеспечить всех больных необходимыми медикаментами. Однако бесплатные лекарства за счёт государства сейчас получают только 9 млн человек, тогда как в других странах – "все, кто в них нуждается".

В связи с этим в Партии пенсионеров настаивают на выделении дополнительных бюджетных средств на систему всеобщего лекарственного обеспечения. В программу ОМС предлагается включить бесплатное предоставление препаратов по рецептам пенсионерам и детям, а в последствии и всем гражданам.

"Нашей стране нужен Социальный кодекс, который отразит все меры нашего государства по поддержке больных и инвалидов", – говорится на сайте партии. Также отмечается, что проект кодекса будет внесёт в Госдуму РФ в новом созыве.

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