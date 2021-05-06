На вокзале Екатеринбурга встретили "Поезд Победы". Фоторепортаж

Жителям и гостям уральской столицы удалось побывать внутри раритетного паровоза, послушать песни военных лет и почувствовать атмосферу мая 1945 года. Фото: Галина Соловьёва.

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга прошла встреча исторического эшелона "Поезд идёт на Восток". Жителям и гостям уральской столицы удалось побывать внутри раритетного паровоза, послушать песни военных лет и почувствовать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах радостно встречали солдат. Показываем и рассказываем, как это было.

Желающих встретить Поезд Победы оказалось слишком много. Екатеринбуржцы под завязку заполнили платформу, к которой подъезжает исторический эшелон. Некоторые стоят буквально на краю платформы, на расстоянии вытянутой руки от проезжающего мимо паровоза.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Встречать поезд пришли и ветераны Великой Отечественной войны.

Фото: Галина Соловьёва

Когда поезд наконец остановился, радостные гости бросились осматривать его со всех сторон. Кто-то спустился с платформы и фотографируется. Мамочки с детьми пытаются попасть внутрь стилизованных вагонов. Кому-то больше интересны образцы артиллерийских пушек времён Великой Отечественной войны, которые вёз состав.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Артисты в костюмах устроили для гостей танцевальное представление. На протяжении всего мероприятия с вагона-сцены поют песни военных лет: "Катюша", "Три танкиста", "Священная война" и другие.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва.

Начальник СвЖД Иван Колесников выступает с речью. Он благодарит ветеранов за боевые и трудовые подвиги, которые своими силами приближали окончание войны.

"Мы сегодня являемся свидетелями прибытия "Поезда Победы" – такие поезда привозили победителей домой. Для железнодорожников это были самые лучшие и важные поезда, потому что это было окончанием той сложной работы, которая велась в течение четырёх лет войны", – говорит он.

Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге "Поезд Победы" простоит несколько часов, после чего он двинется дальше на восток. В субботу, 8 мая, он сделает остановку на станции Богданович (с 11:30 до 15:30). В День Победы исторический эшелон прибудет в Камышлов (с 12:00 до 14:00), после чего отправится в Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

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