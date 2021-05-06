Свердловскую область ожидают заморозки до -5°С

Заморозки ожидаются в ближайшую ночь, в последующие дни будет теплее. Фото: Оксана Жилина.

Уральские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В Свердловской области прогнозируются заморозки.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 7 мая столбики термометров покажут 0...+5°С, местами ожидаются заморозки в воздухе, а также на поверхности почвы до -5°С. Днём воздух прогреется до +17...+22°С, ветер подует западный, юго-западный со скоростью 2-7 м/с.

В ночь на субботу, 8 мая, будет +4...+9°С, днём +18...+23°С. Подует ветер южной четверти 2-7 м/с. 9 мая синоптики прогнозируют +5...+10°С, на крайнем севере до 0°С – ночью. +19...+24°С – в светлое время суток. Ожидается небольшой дождь.

В Екатеринбурге в эти дни будет +20...+22°С, +21...+23°С, +22...+24°С соответственно.

Добавим, 6 и 7 мая в южных районах Среднего Урала сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Местами на юге области – чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

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