Лицеисты-поисковики с Химмаша сядут рядом с ветеранами на Параде Победы

Евгений Куйвашев приехал в екатеринбургский лицей №135, чтобы встретиться с поисковиками из отряда "Кадет". Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал в екатеринбургский лицей №135, чтобы встретиться с поисковиками отряда "Кадет", действующего уже более 20 лет. Также глава региона пригласил лицеистов на Парад Победы, который пройдёт 9 мая в центре уральской столицы.

Ранее лицеисты записали губернатору видеообращение с приглашением в гости, чтобы показать ему результаты поисковой работы, рассказать о планах, готовящихся проектах и проведённых экспедициях.

Глава региона считает, что лицеисты выполняют важное дело по восстановлению имён и судеб погибших солдат и офицеров, поэтому он предложил им занять места на трибуне, рядом с ветеранами, на Параде Победы в Екатеринбурге.

"Поисковое движение в Свердловской области – это 18 тысяч человек. И если каждое новое поколение наших детей в него вливается, значит мы, взрослые, всё делаем правильно. Сегодня я пригласил ребят из 135-го лицея на Парад Победы 9 мая. Они займут почётные места на трибуне с ветеранами", – пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Кроме того, он поручил региональному министру образования проработать вопрос предоставления поисковикам преимуществ при поступлении в вузы.

Губернатор подчеркнул, что отряд "Кадет" провёл 25 экспедиций, в ходе которых были найдены и перезахоронены 3,5 тыс. воинов. Также лицеисты помогли восстановить почти 800 имён неизвестных солдат.

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