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Общество
7 мая 2021, 05:55

Нехватка парковок при новостройках, «Тагильская мадонна», «Лица Победы» и рецензия на фильм «Девятаев»: самое интересное в номере «Облгазеты» за 7 мая

Доброе утро, дорогие читатели! Свежий номер «Областной газеты» уже готов – предлагаем познакомиться с сами интересными материалами.

В Нижнетагильский музей изобразительных искусств из Государственного Эрмитажа вернулась самая известная его картина – «Святое семейство», или как её называют жители города – «Тагильская мадонна», приписываемая кисти Рафаэля Санти. А пока произведение ещё находилось в Петербурге, депутаты Нижнетагильский городской думы предложили её… продать, чтобы решить проблемы музея. «ОГ» побывала в учреждении, чтобы понять, как могла сложиться такая ситуация.

В Екатеринбурге вместе с ростом объёмов вводимого жилья обостряется проблема нехватки машино-мест в жилых районах. Журналист «Облгазеты» выяснила, что в паркингах новых жилых комплексов уральской столицы места есть только для каждого шестого. Автомобилисты вынужденно паркуются на детских площадках, газонах и вдоль дорог, создавая неудобства своим соседям. Казалось бы, логичным решением проблемы для жителей новостроек должны стать паркинги, о планах появления которых застройщики обычно подробно рассказывают при продаже квартир. Вот только почему-то строятся они в последнюю очередь, а машиномест в них в разы меньше, чем квартир. Подробности – в нашем материале.

Конечно, нельзя забывать и о грядущем Дне победы. На улицах 44 городов Свердловской области появились 312 постеров с портретами фронтовиков, здравствующих и сейчас. Живых солдат Великой Отечественной войны осталось немного, и с каждым днём их число сокращается. Тем ценнее проект «Лица Победы», инициатором которого стало министерство социальной политики Свердловской области. Подробнее о проекте можно прочитать здесь.

И напоследок ещё немного о культуре, а точнее о кино. В российский прокат в преддверии 9 Мая вышла картина Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». История реального лётчика Михаила Девятаева, который попал в плен и сбежал, угнав немецкий самолёт, получила воплощение в виде большого блокбастера. Познакомиться с рецензией на фильм можно здесь.

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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