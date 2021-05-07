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Общество
7 мая 2021, 12:06

В Октябрьском районе Екатеринбурга появилась новая улица

Улица Военых строителей на карте

Судя по карте, она будет находиться в микрорайоне Лечебный, где строится коттеджный посёлок "Чистые ручьи". Фото: карта, приложение к постановлению

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении названия ещё одной улице в Октябрьском районе. В городе появится улица Военных строителей.

Судя по карте, она будет находиться в микрорайоне Лечебный, где строится коттеджный посёлок "Чистые ручьи". К нему ведёт ул. Латвийская. В конце прошлого года в этом же посёлке появились улицы Брусянская, Рефтинская, Дальнереченская и Бухарская.

Информация о появлении улицы Военных строителей направлена в Управление МВД РФ по Екатеринбургу, Бюро технической инвентаризации, в ГБУЗ СО "Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса город Екатеринбург", в ГУ МЧС и МВД по Свердловской области.

Публикуем постановление "О присвоении наименования улице, расположенной на территории Октябрьского района города Екатеринбурга":

Фото: постановление
Областная газета Свердловской области

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