Темы дня

Общество
7 мая 2021, 15:00

Владимир Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения

Владимир Путин

Российский лидер выразил уверенность в том, что празднование Дня спасения и освобождения укрепляет связь времён и поколений. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин обратился к российским евреям по случаю Дня спасения и освобождения. Поздравительная телеграмма была размещена на сайте Кремля.

В своём обращении глава государства отметил, что "День спасения и освобождения – 26 Ияра – был учреждён в память о великом подвиге солдат и офицеров Красной Армии и армий стран-союзниц, сокрушивших нацизм, избавивших еврейский и другие народы от тотального уничтожения". По словам Владимира Путина, за последние годы праздник получил широкую поддержку общественных и религиозных организаций, а также Российского еврейского конгресса.

Российский лидер выразил уверенность в том, что празднование Дня спасения и освобождения "укрепляет связь времён и поколений, обогащает исторические, религиозные, духовные традиции иудаизма, служит патриотическому воспитанию молодёжи". Он пожелал отмечающим этот День гражданам мира, счастья и благополучия.

Напомним, сегодня, 7 мая, в стране также отмечается День радио. С этим праздников радиожурналистов и работников связи поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.05.2021, 15:57 / Общество
На ремонт дендропарка из бюджета Екатеринбуга выделят 13 миллионов
07.05.2021, 15:00 / Общество
Владимир Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения
07.05.2021, 13:59 / Общество
Утверждён перечень объектов культурного наследия, которые отреставрируют в Екатеринбурге
07.05.2021, 13:14 / Культура
Читатели «Областной газеты» познакомятся с новым прочтением сказки о Василисе Прекрасной
07.05.2021, 13:11 / Общество
За сутки в Свердловской области подтвердили 102 случая COVID-19