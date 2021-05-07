Владимир Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения

Российский лидер выразил уверенность в том, что празднование Дня спасения и освобождения укрепляет связь времён и поколений. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин обратился к российским евреям по случаю Дня спасения и освобождения. Поздравительная телеграмма была размещена на сайте Кремля.

В своём обращении глава государства отметил, что "День спасения и освобождения – 26 Ияра – был учреждён в память о великом подвиге солдат и офицеров Красной Армии и армий стран-союзниц, сокрушивших нацизм, избавивших еврейский и другие народы от тотального уничтожения". По словам Владимира Путина, за последние годы праздник получил широкую поддержку общественных и религиозных организаций, а также Российского еврейского конгресса.

Российский лидер выразил уверенность в том, что празднование Дня спасения и освобождения "укрепляет связь времён и поколений, обогащает исторические, религиозные, духовные традиции иудаизма, служит патриотическому воспитанию молодёжи". Он пожелал отмечающим этот День гражданам мира, счастья и благополучия.

Напомним, сегодня, 7 мая, в стране также отмечается День радио. С этим праздников радиожурналистов и работников связи поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.