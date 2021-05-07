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Общество
7 мая 2021, 17:53

Кабмин выделит 7 млрд рублей на субсидии экспортёрам лекарств

таблетки

Получатель субсидии должен экспортировать зарегистрированный продукт на сумму, превышающую размер господдержки в 10 раз. Фото: Станислав Савин

Экспортёрам лекарств и медизделий предоставят субсидии на сертификацию за рубежом. На эту меру поддержки в 2021-2023 годах предусмотрено свыше 7,3 млрд рублей.

В текущем году на эти цели предусмотрено 540 млн рублей, в 2022 и 2023 годах – 2,47 млрд и 4,32 млрд соответственно. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Компенсации составят до 80% от затрат на регистрацию за рубежом. Максимальный объём возмещения для производителей лекарств – 500 млн рублей за сертификацию одного продукта. Для остальных производителей – 50 млн рублей", – говорится на сайте Правительства РФ.

В свою очередь получатель субсидии должен экспортировать зарегистрированный продукт на сумму, превышающую размер господдержки в 10 раз. В случае с лекарствами это нужно сделать в течение 5 лет после получения необходимых разрешений, в случае с медизделиями – в течение 3 лет.

Ожидается, что субсидии помогут снизить издержки отечественных фармпроизводителей при выходе на внешние рынки, повысить спрос на российскую продукцию.

Областная газета Свердловской области

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