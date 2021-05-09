В России отмечают 76-летие победы в Великой Отечественной войне

Евгений Куйвашев поздравил – главных героев Дня Победы – ветеранов. Он пожелал им мира, здоровья, благополучия, душевного тепла, заботы близких и друзей. Фото: Алексей Кунилов.

В России 9 мая отмечают 76-летие победы в Великой Отечественной войне. С этим праздником уральцев поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В своём обращении глава региона отметил, что День Победы – главный праздник России, символ величия и славы Отчизны.

"Мы никогда не забудем, какой высокой ценой далась нам Победа. Навечно сохраним главный урок – в сражении с самым грозным врагом всегда побеждают единение, свобода и величие духа. В верности этим принципам – сила России и её главное достояние, залог процветания и благополучия будущих поколений", – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор также напомнил, что из свердловских городов и сёл на фронт ушли около 700 тысяч человек (300 тысяч из них не вернулись домой). Вместе с другими нашими соотечественниками они отстояли Москву и Ленинград, сражались в окопах Сталинграда, разбили врага на Курской дуге и дошли с боями до Берлина.

В свою очередь труженики тыла, "не щадя сил, работали на оборонных заводах, бились за урожай на колхозных полях, выхаживали раненых в госпиталях, создавали новые лекарства и новые технологии сварки броневой стали". Трудились все – и стар, и млад.

Свидетельством трудового подвига уральцев стало присвоение звания "Город трудовой доблести"Екатеринбургу и Нижнему Тагилу. Многие города Свердловской области достойны этого высокого звания. На его присвоение уже поданы необходимые документы. Подробнее об этом читайте в статье "Область трудовой доблести".

В завершении Евгений Куйвашев поздравил – главных героев Дня Победы – ветеранов. Он пожелал им мира, здоровья, благополучия, душевного тепла, заботы близких и друзей. Ветеранов войны и тружеников тыла также поздравила председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина. Она пожелала им, чтобы их не покидали силы и жизнелюбие.

Полные тексты поздравлений опубликованы в номере "Облгазеты" за 8 мая.

Напомним, сегодня в российских городах проходят праздничные мероприятия, в том числе Парады Победы. Предлагаем вас ознакомиться с программой Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Верхней Пышмы.