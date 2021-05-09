В ЦПКиО Екатеринбурга воссоздали атмосферу 9 мая 1945 года

Гостей будут развлекать весь день. Фото: Алексей Кунилов.

В День Победы в ЦПКиО Екатеринбурга воссоздадим атмосферу парка, которая царила 9 мая в 1945 году. Для посетителей подготовлена праздничная программа.

Как сообщили в пресс-службе ЦПКиО им. Маяковского, к 9 Мая было выполнено тематическое оформление парка, приглашены актёры в костюмах военных лет. Также на территории можно увидеть военную технику, в том числе один из автомобилей Великой Отечественной войны – легендарный "Захар Иванович".

Программа мероприятий:

до 12:30 состоится встреча ветеранов у памятника воинам-мотоциклистам разведывательного батальона Уральского добровольческого танкового корпуса. Праздничное шествие начнётся от главной арки в 11:30 до площади Мотоциклистов;

до 19:30 будет работать лекторий в инфоцентре на центральной аллее;

до 13:00 – программа от ДОСААФ на фан-зоне. Выставка копий боевых самолётов времён войны, показательные полёты авиамоделей;

11:00 – поезд Победы, полевая кухня на ДЖД

13:30 – 14:30 – спектакль-реконструкция "Военные собаки" (площадь перед главной сценой);

15:00 – 16:30 – экскурсия по парку с Евгением Рабиновичем. Рассказ о парке военных лет (старт от фотозоны с ретро-грузовичком на площади у арки, бесплатно);

15:00 – 17:00 – музыка на главной сцене;

17:00 – 19:00 – Майский вальс: духовой оркестр УралБэнд (на главной сцене парка). Танцевальный клуб "Добрые встречи" и все желающие танцуют на площадке перед сценой.

19:00 – минута молчания: ровно на минуту в парке замолкает музыка и разговоры, прекращается работа всех площадок и аттракционов. Почтим минутой молчания великие потери и подвиги наших солдат.

Напомним, в этот день в России отмечают 76-летие победы в Великой Отечественной войне. С этим праздником уральцев поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

С полной программой празднования Дня Победы в столице Урала можно ознакомиться тут.