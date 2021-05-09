В Екатеринбурге прошёл Парад Победы. Большой фоторепортаж

В Екатеринбурге состоялся Парад Победы. Фото: Галина Соловьёва, Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге состоялся Парад Победы. По площади 1905 года прошли около 20 парадных подразделений, проехали свыше 100 единиц современной и исторической техники ЦВО.

На месте работали фотокорреспонденты "Областной газеты". Показываем и рассказываем, как это было.

В 9:45, предваряя военный парад, на площадь прибыли ветераны войны и тыла. Копию знамени Победы, как в прежние годы, провёз участник Белорусской наступательной операции "Багратион", мотоциклист-разведчик Дмитрий Суворов. Далее последовали участники локальных военных конфликтов.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В 9:53 началось само праздничное шествие – перед зрителями предстала театрализованная автоэкспозиция "Долгий путь Победы" – автоколонна из 12 военных грузовиков с платформами-баннерами с изображением основных этапов Великой Отечественной войны.

Фото: Павел Ворожцов

В 9:58 проследовали 11 кавалеристов. Всадники, одетые в историческую форму, пронесли боевые знамёна дивизий, формировавшихся и размещавшихся в Уральском военном округе в годы войны.

Фото: Павел Вородцов

В 10:00 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял слово. С трибуны военного парада он обратился к жителям Свердловской области. "Великая Победа досталась великой ценой. В то же время она стала символом героизма, исполинской силы и несокрушимости духа нашего народа. И мы стремимся быть достойными наследниками этого бессмертного подвига", – сказал глава региона. Он обратился со словами особой благодарности к ветеранам, занявшим почётные места на трибунах площади 1905 года, и тем, кто сегодня не пришёл, но обязательно смотрит парад, хоть и в трансляции. С трибуны за парадом также наблюдали первые лица региона и города – полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, депутаты областного Заксобрания и Екатеринбургской гордумы, представили духовенства и общественности.

В 10:03 на площадь под "Священную войну" Александрова и Лебедева-Кумача были внесены государственный флаг РФ и Знамя Победы. На парад прибыл командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Лапин. Он поздравил ветеранов и проследовал на трибуну. Прозвучало троекратное "Ура!".

Фото: Галина Соловьёва

В пешей колонне по площади 1905 года прошли лучшие солдаты, сержанты, офицеры и генералы Центрального военного округа, десантники, сотрудники силовых ведомств и учреждений, курсанты военных вузов.

Фото: Галина Соловьёва

Всего прошли 20 парадных расчётов общей численностью 2,5 тысячи человек.

Фото: Галина Соловьёва

Механизированную колонну, в которой были представлены лучшие современные образцы военной техники, возглавил прославленный в боях Великой Отечественной войны танк Т-34. Всего перед зрителями проехали более 100 единиц современной и исторической техники ЦВО.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Павел Ворожцов

Сразу после проезда механизированной колонны в небе над уральской столицей пролетела боевая и транспортная авиация 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Над площадью прошли вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-24, самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, а также фронтовые самолёты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики дальнего действия МиГ-31.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

По завершению торжественного мероприятия губернатор Евгений Куйвашев лично поздравил и поблагодарил пришедших ветеранов.

Фото: Павел Ворожцов

Добавим, на площади работает выставка военной техники. Экспонаты привлекли внимание детей и тех, кто постарше.

Фото: Павел Ворожцов

С полной программой празднования Дня Победы в столице Урала можно ознакомиться тут.

Читайте также:

В ЦПКиО Екатеринбурга воссоздали атмосферу 9 мая 1945 года.