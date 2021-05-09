Смотрим, как отмечают День Победы в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга вместе со всей страной отмечают День Победы. Ранее "Областная газета" показывала и рассказывала, как прошёл Парад Победы. Предлагаем вам продолжить смотреть, что происходит в городе.
После парада главным местом притяжения горожан стала выставка военной техники, которая разместилась за трибунами на площади 1905 года. Дети залазили на экспонаты, а родители их с удовольствием фотографировали.
Многие решили остаться и посмотреть трансляцию Парада Победы в Москве, послушать речь Президента РФ Владимира Путина. Глава государства поздравил всех с праздником и напомнил, что в том году исполняется ровно 80 лет с начала Великой Отечественной войны.
Ещё одним развлечением стала концертная программа на Плотинке. Зрителей разместили прямо на лужайках.
Некоторые екатеринбуржцы решили самостоятельно расширить программу мероприятий. Несмотря на официальный перенос акции "Бессмертный полк" можно было увидеть горожан с портретами погибших родственников. Напомним, шествие в городе находится под вопросом.
Были и те, кто решил приобщить к празднованию 9 Мая детей и внуков.
Стоит отметить, что в этот день горожане забыли про социальную дистанцию. Да и от масок некоторые решили отказаться. Только за последние сутки в регионе было выявлено 99 новых случаев COVID-19, в Екатеринбурге - 50. Остаётся только надеяться, что праздник не повлияет на статистику.
С полной программой празднования Дня Победы в столице Урала можно ознакомиться тут.
Читайте также:
В ЦПКиО Екатеринбурга воссоздали атмосферу 9 мая 1945 года.