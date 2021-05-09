Смотрим, как отмечают День Победы в Екатеринбурге

Юные и взрослые екатеринбуржцы с радостью встречают День Победы. Фото: Галина Соловьёва.

Жители Екатеринбурга вместе со всей страной отмечают День Победы. Ранее "Областная газета" показывала и рассказывала, как прошёл Парад Победы. Предлагаем вам продолжить смотреть, что происходит в городе.

После парада главным местом притяжения горожан стала выставка военной техники, которая разместилась за трибунами на площади 1905 года. Дети залазили на экспонаты, а родители их с удовольствием фотографировали.

Фото: Галина Соловьёва

Многие решили остаться и посмотреть трансляцию Парада Победы в Москве, послушать речь Президента РФ Владимира Путина. Глава государства поздравил всех с праздником и напомнил, что в том году исполняется ровно 80 лет с начала Великой Отечественной войны.

Фото: Галина Соловьёва

Ещё одним развлечением стала концертная программа на Плотинке. Зрителей разместили прямо на лужайках.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Некоторые екатеринбуржцы решили самостоятельно расширить программу мероприятий. Несмотря на официальный перенос акции "Бессмертный полк" можно было увидеть горожан с портретами погибших родственников. Напомним, шествие в городе находится под вопросом.

Фото: Галина Соловьёва

Были и те, кто решил приобщить к празднованию 9 Мая детей и внуков.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Стоит отметить, что в этот день горожане забыли про социальную дистанцию. Да и от масок некоторые решили отказаться. Только за последние сутки в регионе было выявлено 99 новых случаев COVID-19, в Екатеринбурге - 50. Остаётся только надеяться, что праздник не повлияет на статистику.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

С полной программой празднования Дня Победы в столице Урала можно ознакомиться тут.

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