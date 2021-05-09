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9 мая 2021, 18:33

Герой России Дамир Юсупов проехал по Верхней Пышме на танке ИС-3

Дамир Юсупов в танке

Срочную службу Дамир Юсупов проходил в танковом полку. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Верхней Пышме прошёл Парад Победы. Герой России, пилот Дамир Юсупов, посадивший самолёт на кукурузном поле в Подмосковье, проехал на танке.

Он занял командирское место в экипаже танка ИС-3 не случайно – срочную службу Дамир Юсупов проходил в танковом полку. Также известно, что на танках Т-28 и КВ-1 по городу в качестве командиров экипажей проехали Герои России Роман Шадрин и Олег Касков.

Горожане также могли наблюдать за торжественным маршем пеших и механизированных колонн. В завершении торжества над городом пролетели 15 самолётов и вертолётов. 

Гостем мероприятия стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который был и на екатеринбургском параде. Обращаясь к участникам праздничного шествия в Верхней Пышме, глава региона отметил неоценимый вклад уральцев и свердловских предприятий в Победу. 

"Урал дал фронту танки и снаряды, самоходные орудия и авиамоторы, лекарства и продовольствие. Важнейшее значение для обороны страны в годы войны имел Пышминский медеэлектролитный завод – ныне ОАО «Уралэлектромедь». Около 80% снарядных гильз и патронов, выпущенных во время Великой Отечественной войны, были изготовлены из пышминской меди", – сказал Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев также возложил цветы к мемориалу, посвящённому подвигу тружеников тыла, фронтовых бригад, детей Великой Отечественной войны, расположенному возле Уральского государственного педагогического университета, передаёт департамент информполитики региона.

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