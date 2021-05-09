В честь Дня Победы в свердловских городах прогремит салют

В Екатеринбурге салют прогремит в 22:30. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня вечером в городах Свердловской области будут греметь салюты. В столице Урала для этого отведены три площадки.

Как ранее сообщала "Облгазета", в Екатеринбурге салют запустят на набережной стадиона "Динамо", в Преображенском парке (Академический) и в летнем парке "Уралмаш". Он прогремит во всех местах одновременно в 22:30. Каждый из них продлится 10 минут.

Также известно, что в Нижнем Тагиле салют запустят с Лисьей горы, а в Берёзовском – в Парке Победы. В Первоуральске две площадки - на набережной и в центре города. Во всех случаях старт запланирован на 22:00.

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