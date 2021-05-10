Салют Победы в Екатеринбурге: фоторепортаж из центра и с Уралмаша

На закупку 1 652 фейерверков для самого масштабного салюта в центре уральской столицы было потрачено более 3,2 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов.

В уральской столице вечером 9 мая прогремели залпы салюта в честь 76-летия Великой Победы. Фотокорреспонденты "Областной газеты" запечатлели торжественный финал празднования Дня Победы с двух точек города.

В этом году салют в Екатеринбурге вновь запустили с трёх площадок - набережной стадиона "Динамо", Преображенского парка в Академическом и летнего парка "Уралмаш". На Октябрьской площади с 19:00 до 22:30 шёл концерт "Музыка Победы", который собрал многотысячную аудиторию.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Первые залпы салюта екатеринбуржцы увидели в 22:30, сразу после завершения концерта. Фейерверки запускались одновременно на всех трёх площадках.

Фото: Павел Ворожцов

На набережной акватории городского пруда Екатеринбурга собрались десятки тысяч человек. На закупку 1 652 фейерверков для самого масштабного салюта в центре уральской столицы было потрачено более 3,2 млн рублей.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В летнем парке "Уралмаш" запустили 626 фейерверков, на которые потратили порядка 524 тыс. рублей.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге было два праздничных салюта в честь Дня Победы. Первый провели 9 мая в ЦПКиО им. Маяковского. Сами празднования из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. В этот день в городе прошёл второй салют, на который потратили 10 млн рублей.

Как екатеринбуржцы отмечали День Победы в 2021 можно посмотреть здесь.