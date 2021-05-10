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10 мая 2021, 14:28

Вакцинированные "Спутником V" могут летать на Кипр без теста на COVID-19

тестирование на ковид

Государство принимает туристов по новым правилам с 10 мая. Фото: Павел Ворожцов.

Власти Кипра разрешили людям, которые прошли полный курс вакцинации препаратом "Спутник V" или другой вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств, приезжать в страну без теста на коронавирус. Государство принимает туристов по новым правилам с 10 мая.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение минздрава Кипра, от тестов и обязательной самоизоляции будут освобождены граждане, имеющие карту вакцинации из стран Евросоюза, стран Европейской экономической зоны. К таким государствам относятся Россия, Белоруссия, Украина, Исландия, Швейцария, Великобритания, Лихтенштейн, Норвегия, США, Канада, Израиль, Иордания, Ливан, Египет, ОАЭ, Сербия, Катар, Бахрейн, Армения, Грузия и Кувейт.

Новые правила въезда касаются людей, полностью привитых вакцинами "Спутник V", Pfizer - BioNTech, Janssen, Moderna и Vaxzevria.Помимо этого в течение 24 часов перед вылетом на Кипр вакцинированным пассажирам необходимо заполнить специальную форму CyprusFilghtPass на сайте www.cyprusflightpass.goc.

Напомним, что с середины авиакомпания "Победа" откроет прямые рейсы из Екатеринбурга в Ларнаку. Также улететь на Кипр из Кольцово можно будет авиакомпаниями "Россия" и "Уральские авиалинии".

Международные авиаперелёты из Екатеринбурга возобновились с 1 февраля. Первыми странами, куда появились рейсы из уральской столицы, стали Армения и Белоруссия. Затем авиакомпании анонсировали возобновление полётов в турецкий Стамбул и на Кипр. Однако Турцию закрыли с 15 апреля до начала лета, а на Кипре ввели локдаун с комендантским часом, который распространяется на отдыхающих.

Областная газета Свердловской области

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