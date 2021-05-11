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11 мая 2021, 16:21

День Победы на центральных улицах Екатеринбурга отпраздновали 300 тысяч человек

Салют

В праздничных мероприятиях в центре Екатеринбурга поучаствовали около 300 тысяч человек. Фото: Павел Ворожцов

В мэрии Екатеринбурга назвали число горожан и гостей города, которые отпраздновали 76-ю годовщину Великой Победы на центральных улицах. Оно составило почти 300 тысяч.

По словам главы Екатеринбурга, десятки площадок и мероприятий для горожан всех возрастов, профессионализм организаторов и творческих коллективов, выступавших на них, подарили городу грандиозное событие, привлекшее в течение дня сотни тысяч зрителей. Алексей Орлов отметил хорошую работу коммунальщиков на протяжении всего празднования - в городе было чисто. Он также поблагодарил сотрудников МВД, МЧС и других силовых ведомств за участие в проведении Дня Победы и обеспечение безопасности.

Напомним, что празднование 9 мая в уральской столице проходило не только на центральных площадках города, но и в отдаленных микрорайонах мегаполиса. Залпы салюта прогремели с трёх точек: акватории Городского пруда, Преображенского парка в Академическом и летнего парка «Уралмаш».

Как рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в ночь на 10 мая на улицы вывели более 150 единиц дорожной техники, в том числе 39 комбинированных дорожных машин и 48 вакуумных «помощников». В итоге за ночь из города вывезли 79 тонн грязи и 27 тонн мусора. Днём 10 мая на полигоны вывезли ещё 46 тонн грязи и 63 тонны мусора.

Областная газета Свердловской области

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