В Екатеринбурге визовый центр Болгарии возобновил работу

Болгария открыла свои границы для туристов с 1 мая. Фото: Александр Зайцев

Визовый центр Болгарии в Екатеринбурге возобновил работу после длительного перерыва. Подать документы и получить паспорт можно только по предварительной записи.

Визовый центр Болгарии (ул. Куйбышева, 44 Д,) сообщил, что начинает работу с 11 мая. Сейчас подать документы можно только на кратковременную визу. Подать документы и забрать паспорт можно по предварительной записи. В список надо внести каждого члена семьи, на которого готовятся визы, в том числе несовершеннолетних детей. Центр работает с понедельника по среду с 9:00 до 14:00.

В визовом центре напоминают о необходимости соблюдать коронавирусные ограничения, приходить в масках и перчатках. В случае возникновения симптомов болезни, запись можно перенести на другой день.

В пресс-службе посольства Болгарии рассказали, что с 1 мая 2021 года страна открыла свои границы для туристов. Для въезда на территорию страны, россиянин должен предоставить один из документов:

сертификат о полной вакцинации от COVID-19. Последний компонент должен быть проставлен не ранее, чем за 14 дней до поездки;

отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, либо результат теста на антитела - для лиц, переболевших COVID-19 не ранее чем за две недели до поездки, но не позднее полугода.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге свою работу возобновил визовый центр Греции.

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