Торжество во славу ратного и трудового подвига

Перед началом парада по площади 1905 года проехала театрализованная автоэкспозиция «Долгий путь к Победе». Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге 9 Мая состоялся военный парад в честь 76-летия Великой Победы. По площади 1905 года промаршировали более 2,5 тысячи военнослужащих, курсантов, суворовцев, сотрудников правоохранительных органов.

Главные герои – ветераны

По уже сложившейся традиции праздничные мероприятия на площади 1905 года начались почти за час до торжественного марша войск. Сначала по брусчатке проследовали в открытых автомобилях и заняли почётные места на зрительской трибуне напротив замечательного здания городской ратуши Екатеринбурга свердловские ветераны Великой Отечественной. За ними уже пешим строем промаршировали под музыку сводного оркестра наши земляки – участники локальных войн и военных конфликтов. И, наконец, в сопровождении песен и маршей военных лет по площади проехали грузовики с платформами, на которых профессиональные артисты разыграли театрализованное представление «Долгий путь к Победе», а их сменили одетые в историческое казачье обмундирование одиннадцать всадников с боевыми знамёнами соединений, сформированных в годы войны в Уральском военном округе.

С трибуны парада к ветеранам войны – жителям Свердловской области обратился губернатор Евгений Куйвашев.

– Вы принесли мир на нашу землю, подарили нам возможность жить в свободной стране. Мы делаем всё, чтобы защитить вас от любых невзгод, создать вам достойные условия жизни. Забота о ветеранах – это приоритет государства и гражданский долг каждого. 9 Мая – это ваш праздник. Вы – его главные герои, – сказал глава региона. – Мы все в неоплатном долгу перед вами, перед вашим святым подвигом.

Наследники славы

Сам парад, тоже по давней нашей традиции, открыла рота юных барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища. Кстати, в отличие от прошлых лет, это старейшее на Урале учреждение довузовского военного образования на нынешнем параде впервые представляли не только юные барабанщики, но и полнокровная парадная «коробка» из воспитанников старших классов. Заметим, что из 20 парадных расчётов, принявших участие в нынешнем торжественном марше, были и другие, сформированные из тех, кто сегодня ещё только учится делу защиты Отечества. В том числе – в Военном учебном центре при Уральском федеральном университете, в Уральском институте государственной противопожарной службы МЧС и в Уральском юридическом институте МВД. В парадном строю по площади 1905 года прошли также уральские юнармейцы и кадеты.

Но всё же большая часть парадных «коробок» была укомплектована теми, кто сегодня несёт службу в армии и в различных правоохранительных структурах. Прежде всего – это военнослужащие штаба и управлений ЦВО, объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, солдаты и офицеры мотострелкового и железнодорожного соединений, подразделений военной полиции, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, ГУ ФСИН по Свердловской области и других силовых структур.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, обращаясь к участникам парада, подчеркнул, что память о Победе в Великой Отечественной войне не померкнет в веках.

– Она передаётся от поколения к поколению – от родителей к детям, от сердца к сердцу. И главной силой, которая объединяет всех нас, является любовь к Родине, к дому, к своей семье. Эти ценности были главными в годы войны, незыблемо сохраняются и в наши дни, – сказал он. – Сегодня в честь народа-победителя мы вновь с гордостью поднимаем знамёна и славим великий ратный и трудовой подвиг. Современное поколение защитников Отечества достойно держит равнение на героев и готово защищать Россию так же, как деды и прадеды.

Чем защитим Родину

Конечно же, торжественный марш воинских подразделений – это очень красивое и волнительное зрелище. Но самая любопытная часть военного парада – прохождение военной техники. В нынешний День Победы по главной площади столицы Урала прошло более 100 различных её образцов.

Как всегда, возглавил механизированную колонну легендарный уралвагонзаводовский танк Т-34, а среди новинок, впервые представленных широкой публике, – недавно поступившая на вооружение в ЦВО боевая машина поддержки танков «Терминатор» – детище всё того же УВЗ.

Также впервые зрителям парада представили стоящие сегодня на вооружении соединений и воинских частей ЦВО установки зенитно-ракетного комплекса средней дальности Бук-М3, бронированные комплексные аппаратные связи П230 Т на базе бронеавтомобилей «Тигр», комплексы радиоэлектронной борьбы, спецмашины инженерно-сапёрных подразделений и другую спецтехнику.

В парадных группах артиллерии и ракетных войск по площади прошли самоходные артиллерийские установки «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

Очень зрелищным был и пролёт в небе над праздничной уральской столицей современной авиатехники: крупнейшего в мире транспортного вертолёта Ми-26, транспортно-боевых вертолётов Ми-8 МТВ5–1 и ударных Ми-24 П, транспортных самолётов Ан-12, Ан-26 и Ту-134 УБЛ, самолётов-разведчиков Су-24 МР, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 БМ.

В общем, зрители, в большинстве своём из-за продолжающейся пандемии наблюдавшие за парадом в Екатеринбурге по телевидению, смогли ещё раз убедиться, что у нас есть кому и есть чем защищать наше Отечество.

КСТАТИ Торжественные марши 9 Мая состоялись и во многих других городах Свердловской области. Один из самых впечатляющих – в Верхней Пышме, где в строю прошли не только военнослужащие, росгвардейцы и кадеты. В составе праздничных колонн было около 40 единиц раритетной военной техники. Это танки Т-34 и Т-35, созданная на Уралмашзаводе самоходка-истребитель танков СУ-100, тяжёлые танки ИС-3 и КВ-1, мотоциклы ТИЗ, бронеавтомобили. Всеми раритетными машинами управляли ветераны Вооружённых сил, участники локальных войн и конфликтов. Самые старшие из механиков-водителей – солдаты и офицеры, воевавшие в 1980-е годы в Афганистане, а места командиров боевых машин заняли Герои России – отставные офицеры Роман Шадрин, Олег Касков и пилот гражданской авиации Дамир Юсупов. Фишкой парада в Верхней Пышме стало участие исторической военной техники. Фото: Пресс-служба администрации Верхней Пышмы

Профессиональные артисты, разыграли сцены из героических будней Великой Отечественной войны. Фото: Галина Соловьёва

А всадники в форме казачьих формирований военных лет пронесли по площади 1905 года боевые знамёна воинских частей, сформированных на Урале в годы войны. Фото: Павел Ворожцов

Официальная часть парада началась с выноса на площадь 1905 года Государственного флага России и копии Знамени Победы. Фото: Павел Ворожцов

Торжественный марш пеших парадных колонн открыла рота юных барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища. Фото: Пресс-служба ЦВО

На нынешнем параде Победы ЕкСВУ впервые было представлено не только ротой барабанщиков, но и отдельным парадным расчётом воспитанников. Фото: Галина Соловьёва

Отдельным парадным расчётом впервые выступили и девушки-курсанты Уральского института МВД. Фото: Павел Ворожцов

Механизированную колонну парада Победы возглавлял легендарный танк Т-34. Фото: Галина Соловьёва

Среди новинок, стоящих на вооружении войск ЦВО, впервые были показаны боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор». Фото: Пресс-служба ЦВО

Всего по брусчатке площади прошло более 100 образцов современной и исторической военной техники. Фото: Галина Соловьёва

Парад принимал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Фото: Павел Ворожцов

В связи с пандемией зрителей на нынешний парад допустили мало. Но ветеранам войны и труженикам тыла, как всегда, предоставили лучшие места на трибуне. Фото: Департамент информполитики

Губернатор Евгений Куйвашев тепло приветствовал ветеранов, пришедших на парад 9 Мая. Фото: Павел Ворожцов