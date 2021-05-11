В Екатеринбурге приставы остановили работу опасной газозаправочной станции

Судебный пристав остановил работу опасной заправки. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге судебные приставы обезопасили горожан от незаконной газозаправочной станции. Она располагалась во Втузгородке.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, исполнительный лист, выданный по иску прокурора, о признании незаконным размещение и эксплуатацию оборудования газозаправочной станции поступил в Кировское районное отделение судебных приставов. Опасная заправка располагалась по адресу: улица Комсомольская, 73/7.

Деятельность газозаправочной станции была приостановлена. Судебный пристав-исполнитель опечатал колонку.