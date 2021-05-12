В номере "Облгазеты" за 12 мая вы узнаете: откуда пришёл запах гари, какие регионы-соседи могут объединить и что рисует Фёдор Конюхов

Доброе утро, дорогие читатели! Рассказываем вам о важном и интересном в номере "Областной газеты" за 12 мая.

♦ В России вновь заговорили о необходимости объединения регионов. Инициатором обсуждения выступил вице-премьер Марат Хуснуллин, который в конце апреля заявил, что стране не нужно так много субъектов. В качестве примера территорий, которые можно было бы объединить для более эффективно-го управления ими, он назвал двух соседей Свердловской области по УрФО. Речь идёт о Тюменской и Курганской областях. В этой теме разбиралась «Облгазета».

♦ Свердловскую область, в том числе Екатеринбург накрыло смогом от горящих лесов: в воздухе стоит дымка и ощущается запах гари. Такая ситуация, по мнению специалистов, может продлиться до начала следующей недели. Подробнее о проблеме читайте тут.

♦ В Екатеринбургском музее ИЗО (ул. Воеводина, 5) открылась долгожданная выставка легендарного путешественника Фёдора Конюхова. Переговоры об этой экспозиции шли уже не один год. Проект «Возвращение пилигрима» рассчитан на четыре города – Самару, Таганрог, Екатеринбург и Казань. В столице Урала выставку назвали «Путешествие длиною в жизнь», посетить её можно до 13 июня. Посмотреть на некоторые из работ можно прямо сейчас.